Echo Pop, Echo Show 5 (3a gen) ed Echo Auto (2a gen) ufficiali da Amazon

Dopo l’annuncio dell’accessorio per smartizzare i citofoni Amazon ha presentato, tramite Eric Saarnio, vice presidente della divisione Amazon Devices International, il nuovo speaker Echo Pop, l’Eco Show di quinta generazione e un rinnovato Echo Auto. L’occasione si è rivelata propizia anche per annunciare che i prodotti con Alexa integrata hanno superato il mezzo miliardo: l’assistente vocale, che ne corso dell’anno guadagnerà funzioni basate sull’intelligenza artificiale generativa, lo scorso anno ha visto il suo utilizzo crescere del 35%.

Si parte con la vera novità di quest’annuncio, Echo Pop, prezzato a 54,99 euro laddove per le custodie occorrerà pagare a parte 22,99 euro per le versioni nei colori Arancione, Fluorescente (si vede al buio), Grigio, Lilla, Rosso, Viola.

Si tratta di uno speaker a forma semi sferica così piccolo da adagiarsi in ogni piccolo spazio di casa: la sua forma consente di ospitare uno speaker che diffonde il suono, dal feel ampio, anteriormente. Il nuovo speaker è cadenzato nelle quattro tonalità differenti Antracite, Bianco Ghiaccio, Lavanda, Verde Petrolio e supporta nativamente lo standard universale Matter che, senza la necessità del cloud, fa dialogare tra loro i dispositivi domotici compatibili. A proposito di Matter, Amazon lo ha distribuito via aggiornamento alla seconda generazione degli Echo, Echo Dot ed Echo Plus.

Come sempre provvisto di schermo, Echo Show 5 di 3a generazione si rinnova nell’aspetto, ma non solo. Più veloce del 20% rispetto alla seconda generazione, attento alla privacy grazie a un copri telecamera, offre un suono più nitido e bassi più corposi, sia che si fruisca un podcast via Audible, o che si goda della musica via Amazon Music, o di qualche video. Anche in questo prodotto è di serie il supporto nativo a Matter: in più, migliorano i microfoni di bordo, all’insegna di una grande attenzione non solo al suono in emissione ma anche a quello in immissione.

In pre-ordine da oggi, con i prodotti spediti a fine mese, l’Echo Show 5 di 3a generazione è previsto nei colori Antracite, Azzurro e Bianco. Va comprato a parte, per 32,99 euro, il supporto regolabile con porta USB Type-C.

Arrivato in Italia nel 2020, Amazon Echo, che porta le funzionalità di Alexa agli infotainment delle auto che son privi di comandi vocali, è stato rinnovato innanzitutto all’esterno, risultando più versatile da installare, visto che è più compatto e ha un nuovo supporto adesivo. Consente di fissare appuntamenti in calendario, di farsi dire le ultime notizie, di controllare la domotica, di eseguire chiamate ai dispositivi compatibili grazie a Drop In, di ascoltare musica e podcast, e di aggiungere voci alle liste delle cose da fare. Il tutto in virtù di 5 microfoni che ben captano la voce umana anche se c’è l’aria condizionata accesa o la musica in corso. Il prodotto può già essere acquistato al prezzo di 69,99 euro.

Amazon ha sottolineato, infine, che tutti i nuovi Echo hanno un pulsante per disattivare il microfono e, sempre in ottica privacy, la possibilità di far rivedere e cancellare le registrazioni vocali.