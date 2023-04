Ring Intercom: anche in Italia il device che smartizza il cifotono

Ormai dal 2018 una sussidiaria di Amazon, Ring ha annunciato l’arrivo anche in Italia, dopo l’esordio settembrino negli USA, del dispositivo Ring Intercom che rende smart i citofoni normali un po’ come le Fire Stick renderebbero smart una TV tradizionale.

Il Ring Intercom (109x109x31,5mm) è una scatoletta di color bianco che si affianca al citofono senza opere murarie, alimentandosi con una batteria ricaricabile. A quel punto l’utente potrà gestire l’accesso all’edificio (non alla casa, di badi bene) tramite la companion app anche se da remoto (previa connessione del dispositivo al nostro Wi-Fi n). Ovviamente, le tipologie d’uso riguardano gli utenti normali, ma anche gli affittuari e chi deve garantire il massimo della sicurezza nell’accesso agli edifici (ad esempio se usata in tandem con una Ring Indoor Cam dello stesso marchio).

Grazie a un device abilitato ad Alexa, si può far entrare un ospite con un semplice comando vocale, ma non solo. Non manca l’audio bi-direzionale, anche se Ring Intercom non supporta la registrazione o l’archiviazione delle conversazioni. In compenso, per usarlo non serve alcun abbonamento. Grazie alla funzione “Utenti condivisi” si può fornire l’accesso ai vari membri della famiglia. Nel caso di ospiti ricorrenti sarà possibile (via funzione “Ospiti auto-verificati“) fornir loro una chiave digitale, revocabile in qualsiasi momento, di modo che possano entrare quando desiderano, senza la necessità di autorizzarli volta per volta.

Via app, si potrà gestire la funzione “apertura da remoto“, che è auto-esplicativa. In sostanza potremo aprire l’ingresso anche se non presenti, da remoto usando il nostro smartphone: la succitata companion app tornerà utile anche per vedere lo storico delle richieste di accesso perse (può capitare) e degli accessi consentiti.

Molto interessante, visto che sfrutta la sinergia con Amazon che è pur sempre il leader dell’e-commerce, è la funzione opzionale “Auto-verifica per le consegne Amazon“. In questo caso si può pre-autorizzare un corriere di Amazon perché, entro un certo lasso di tempo, lasci in un preciso punto il pacco che deve consegnare. Secondo quanto rende noto il costruttore Ring Intercom viene attualmente venduto in Italia, su Amazon, a 129 euro da solo, o a 169 euro per il kit che comprende la basetta di carica e la batteria ausiliaria. Tuttavia, sino al 27 Aprile sarà in primo e costerà 49 euro da solo e 109 euro in kit.