G Pro X 2 Lightspeed: ufficiali le nuove cuffie da gioco di Logitech

Logitech ha annunciato diversi nuovi prodotti in un suo evento mattutino. Tra questi, uno dei più interessanti ha riguardato il gaming, col varo delle cuffie da gioco G Pro X 2 Lightspeed.

Il grafene, il materiale a base di carbonio, è quello che da 20 anni a questa parte sta rivoluzionando il settore tecnologico. Logitech, a conferma di questa premessa, ha deciso di usarlo per le sue nuove e ultime cuffie da gaming G Pro X 2 Lightspeed. Queste ultime hanno cerniere rotanti, il che le rende molto comode e più facili da attaccare al collo, i padiglioni sono rivestiti in velluto o similpelle e sono intercambiabili: in confezione ci sono ambedue le tipologie. Non manca un microfono staccabile, il cui design non è cambiato dal modello precedente.

I controlli audio delle cuffie G Pro X 2 Lightspeed sono intuitivi: l’app ha, tra le altre cose, un buon equalizzatore che permette anche di personalizzare l’equalizzazione. All’interno, le cuffie integrano driver da 50 mm con diaframma appunto in grafene, che ha consentito di ridurre di 25 grammi il peso delle cuffie rispetto il modello originale di Pro X. In più, con tale materiale si ottiene un suono ad alta fedeltà con una minima distorsione sonora: gli artisti insomma potrebbero riprodurre la loro musica così come l’hanno intesa e suonata in studio.

Sempre in tema di qualità audio, le cuffie G Pro X 2 Lightspeed annoverano un suono surround e quello DTS: in tal modo, spiegano i colleghi di The Verge, è possibile sentire perfettamente la direzione dei passi o quale sia la direzione di un’arma o in cui venga lanciata una granata. Sul tema della connessione il costruttore ha lasciato ampia possibilità di scelta: queste cuffie offrono il dongle per la connessione Lightspeed a bassissima latenza, ma anche il Bluetooth per connettersi allo smartphone qualora quest’ultimo non abbia il jack audio, invece presente sulle nuove cuffie da gaming di Logitech.

Quest’ultima ha migliorato pure l’autonomia delle cuffie G Pro X 2 Lightspeed che, rispetto alle 20 ore del modello originale, arrivano – via carica USB Type-C – a 50 ore. Rispetto all’originale sale anche, ma di poco, il prezzo: in Europa queste cuffie saranno vendute dal 30 Aprile al prezzo di 269 euro, mentre negli USA si pagheranno 249 dollari, 20 dollari in più del primo modello.