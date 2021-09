Lo spin-off di Realme presenta i wearable DIZO Watch 2 e DIZO Watch Pro

Dopo i primi feature phone, il sotto-brand di Realme noto come DIZO ha confermato il suo interesse al lifestyle ed al benessere dei suoi utenti tornando a occuparsi di dispositivi wearable che, dopo quanto visto a Luglio, si sono concretizzati nei nuovi orologi intelligenti DIZO Watch 2 e DIZO Watch Pro.

DIZO Watch 2 (Classic Black, Silver Grey, Ivory White, Golden Pink, 52 grammi) ha una scocca premium non a caso realizzata in metallo, agganciata a cinturini sganciabili da 20 mm, da cui “sgorga”, con una leggera curvatura 2.5D, un display da 1.69 pollici, ben visibile all’aperto in ragione di un picco di luminosità pari a 600 nits, con più di 100 quadranti personalizzabili. Attento anche alla salute delle donne, che con questo modello possono tenere sotto controllo il ciclo mestruale, il nuovo wearable permette di rilevare e monitorare la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

In più, il DIZO Watch 2 consente anche di misurare la qualità del sonno, migliorando il livello di stress attraverso esercizi di respirazione. Ovviamente, il focus sugli allenamenti non è stato trascurato, visto che il DIZO Watch 2 è capace di fornire il feedback a 15 diverse attività sportive (es. basket, corsa anche all’aperto, ciclismo, camminata, salto della corda, yoga, alpinismo, ellittica, allenamento libero). In ambito smart, non si fa mancare, tra le altre, grazie al Bluetooth 5.0 e all’app Dizo, le funzioni di interazione col telefono, come la ricezione delle notifiche, il controllo remoto di musica e fotocamera, e la ricerca del telefono. Il tutto può essere eseguito per 10 giorni di uso medio, grazie alla batteria da 260 mAh che, collocata nello chassis impermeabile sino a 5 atmosfere, si ricarica via pad a ventosa magnetica.

Sostanzialmente simile in hardware e funzionalità al precedente modello, ma più grande, è l’altro smartwatch presentato, nel corso di un evento dedicato, dal CEO di DIZO India, Abhilash Panda. Si tratta del DIZO Watch Pro (Space Blue e nero), che esibisce un display HD esteso a 1.75 pollici corrispondenti a 4.4 cm, sempre con 600 nits di luminosità di picco per una nitida lettura dei dati anche all’aperto, sotto la viva luce del Sole, e con una curvatura 2.5D del vetro.

Rimangono il monitoraggio cardiaco (anche 24/7), quella del sonno, della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), senza trascurare la salute femminile: le attività sportive, in questo caso beneficiate anche dalla più che precisa localizzazione a doppio posizionamento (GPS e Glonass), salgono a ben 90, mentre il firmware proprietario ricorda all’utente di idratarsi, di fare del movimento in caso di sedentarietà, visualizza a schermo la distanza, i passi fatti, e le calorie bruciate, sblocca il telefono e implementa una modalità non disturbare. Sempre munito del Bluetooth 5.0, nel DIZO Watch Pro l’impermeabilità è di grado IP68: la batteria, da 390 mAh, promette due settimane, cioè 14 giorni, di funzionamento.

A livello distributivo, i nuovi wearable di Realme, DIZO Watch 2 e DIZO Watch Pro, saranno lanciati il prossimo 22 Settembre, sull’e-commerce locale Flipkart, secondo i rispettivi prezzi di lancio pari a 1.999 e 4.499 rupie, per poi attestarsi, a promo conclusa, su 2.999 rupie (35 euro) e 4.999 rupie (58 euro).