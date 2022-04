LG annuncia la gamma di prodotti Gram (notebook e schermo portable) 2022

Dopo aver presentato il nuovo hardware nel mercato interno lo scorso mese, LG ha annunciato anche per l’Occidente (Nord America ed Europa) e l’Asia lo schermo portable +View e l’intero assetto dei nuovi portatili ultraleggeri LG Gram per il 2022.

I nuovi LG Gram 2022 si sostanziano nei modelli tradizionali LG Gram 17 (17Z90Q), Gram 16 (16Z90Q), Gram 15 (15Z90Q), Gram 14 (14Z90Q), e nei convertibili Gram 2-in-1 da 16 e 14” (16T90Q e 14T90Q). Contenuti in confezioni ecologiche, usabili dopo l’unboxing come portapenne o calendari da scrivania, i nuovi laptop sono tutti molto leggeri (rispettivamente 1,35 kg o 1,44 con Nvidia, 1,2 kg o 1,29 con Nvidia, 1,14 kg, 1 kg, 1,48 kg) ma anche resistenti (certificazione MIL-STD-810G).

I display dei modelli tradizionali, LCD IPS, prevedono la risoluzione 2560 x 1600 per i modelli da 17 e 16 pollici, da 1920×1080 pixel per il 15 pollici, e da 1920×1200 per il 14 pollici: la luminosità arriva a 350 nits ed è presente un trattamento anti-riflesso per l’uso all’aperto, mentre i grafici apprezzeranno il 99% di copertura sullo spazio colore DCI-P3. Nei modelli convertibili, touch, e con protezione Gorilla Glass Victus, si va dalla risoluzione WQXGA (2560 x 1600) del 16 pollici alla WUXGA (1920 x 1200) del 14 pollici, ma sempre con 300 nits di luminosità. Grazie al programma Mirametrix Glance (in dote pure su notebook Lenovo) lo schermo va in blocco quando si allontana l’utente mentre, se qualcuno sbircia alle spalle, palesa alert e si oscura.

Attestata la presenza della LG Stylus Pen (via digitalizzatore Wacom AES 2.0) in favore dei modelli convertibili, gli LG Gram 2022 adottano una webcam FullHD con sensore IR per la biometria e attenzionano le videoconferenze grazie agli speaker stereo (una coppia da 1.5W), all’output HD Audio, al supporto verso lo standard DTS X Ultra, ed ai microfoni con cancellazione AI del rumore di sottofondo.

Rispetto ai modelli del 2021, il costruttore vanta un aumento prestazionale del 22%: il merito va ai processori Intel di 12a generazione della famiglia Alder Lake, in genere abbinati a schede grafiche integrate (Intel UHD Graphics sugli i3, Iris Xe su i5 e i7), sebbene sia contemplata in alcuni modelli (i primi due, da 16 e 17”) l’opzione per la GPU dedicata Nvidia RTX 2050 provvista di 4GB di memoria riservata GDDR6. La RAM dual channel, di tipo LPDDR5 da 5,200MHz, è prevista in 8/16/32 GB, mentre lo storage SSD prevede due slot con la veloce interfaccia NVMe di 4a generazione.

Caricabili a 65W, gli LG Gram 2022 montano, a seconda dei modelli menzionati, batterie da 80 Wh nei primi due casi (90 Wh se con GPU dedicata), come pure nel terzo e nel quinto modello: il quarto modello (LG Gram 14 (14Z90Q) ha una batteria da 72Wh, come il convertibile più piccolo (LG Gram 14 2-in-1 14T90Q). In tema di porte, sono presenti una microSD, un jack da 3,5 mm, due Thunderbolt 4 via Type-C, altrettante USB Type-A (ridotte a una sui convertibili) e un’uscita HDMI (assente sui convertibili).