Lenovo ThinkBook 15p Gen2: ufficiale il nuovo notebook professionale con Win 11

In occasione dell’implementazione di Windows 11 come preinstallato sui portatili professionali ThinkPad serie E e ThinkBook, il brand cinese Lenovo ha presentato anche il nuovo notebook ThinkBook 15p Gen2 quale evoluzione del laptop di 1a generazione ufficializzato poco più di un anno fa, nel Settembre del 2020.

ThinkBook 15p Gen2 propone un display LCD IPS da 15.6 pollici risoluto a 3840 x 2160 pixel, cioè in 4K, con una luminosità di 600 nits, direttamente sottoposto in fabbrica alla calibrazione del colore X-Rite Pantone: a migliorare ulteriormente la qualità visiva concorre la funzione AutoHDR che upscala dalla SDR alla qualità HDR con una più ampia gamma dei colori e una maggior luminosità, permettendo di cogliere più dettagli ai creators che, d’alto canto, nella video grafica potranno sfruttare il rendering consentito dal ray tracking via DirectX Raytracing (DXR, rilasciato con Win 10).

A completamento del comparto multimediale, nel notebook ThinkBook 15p Gen2, concorre una webcam FullHD, coadiuvata nei meeting online dagli speaker stereo (curati da Harman Kardon, e predisposti per supportare il Dolby Audio) e dal software AI Meeting Manager che, in sostanza mette in campo la conversione del parlato in testo in tempo reale, per avere i resoconti dei meeting che, nel caso siano a dimensione internazionale, potranno anche beneficiare della traduzione multi-language in tempo reale.

Sempre in relazione alla webcam, è di ruolo la funzione Glance della software house Mirametrix che, in pratica, sfoca il video qualora venga rivelato, via riconoscimento del volto, che qualcuno ci stia sbirciando alle spalle.

Sul piano computazionale, Lenovo ha collocato nel notebook ThinkBook 15p Gen2 i processori Intel di 11a generazione serie H, consentendo la scelta, quando a GPU dedicate, tra le schede grafiche a GTX 1650, GeForce RTX 3050 Ti, RTX 3050, sempre realizzate dal chipmaker Nvidia: la memoria volatile RAM (DDR4) può arrivare sino a un massimo di 32 GB, laddove per lo storage è contemplata la configurazione SSD dual drive.