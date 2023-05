Leica Q3: ufficiale la nuova compatta full-frame a obiettivo fisso

In un periodo florido come non mai in tema di fotocamere, anche la teutonica Leica ha annunciato una nuova foto – video camera, la Leica Q3 che raccoglie l’eredità della Q2 con diversi cambiamenti, dentro e fuori.

Pur essendo una compatta full-frame a obiettivo fisso, Leica Q3 ha un display LCD da 3 pollici, con 1,84 milioni di punti come densità di pixel, che è “ribaltabile“, grazie a una cerniera nel bordo superiore che si apre sino a 90° (un po’ come lo sportellone di un bagagliaio): tale scelta ha fatto sì che anche un brand solitamente conservatore quando a design come Leica abbia dovuto riposizionare un bel po’ di pulsanti fisici sul posteriore.

Il sensore è da 60 megapixel ma, visto l’excursus della sua ISO (da 50 a 100.000), non è lo stesso della M11: le foto scattate, in formato RAW arrivano a pesare fino a 70 MB. Viene conservato il già noto obiettivo Summilux 28 mm con apertura f/1,7 che. grazie a un sistema di crop, porta la focale non solo a 35, 50, 75 ma anche a 90 mm, anche se a ogni step cala la risoluzione che, nell’ultimo caso, è di 6 megapixel.

Il nuovo processore Maestro IV, con buffer per l’elaborazione delle immagini di 8 GB, apre nuove strade alla cattura dei video: usando, nella consueta sede già vista nella Q2, le batterie della Q2 si ottengono (per max 20 minuti) video in [email protected] mentre, usando le nuove, maggiorate di 340 mAh, si arriva a girare video in 8K a 30fps, sebbene occorra limitarsi a 20 minuti (e 3 minuti quando le temperature oltrepassano i 40 gradi) e mettere in conto un subsampling del colore 4:2:0.

Arrivano anche delle nuove porte, tra cui una Micro HDMI e una USB 3.1 Type-C provvista di certificazione “Made for iPhone”: grazie a tali aggiunte si può usare la Leica Q3 anche come webcam per il proprio computer. In tema di energia, arriva la carica wireless secondo lo standard Qi però ricorrendo a una impugnatura opzionale. Il costo della sola fotocamera, almeno sul sito ufficiale, è di 5.980 euro mentre l’impugnatura per la carica wireless costa 210 euro e 190 servono per la basetta Qi (per fortuna sostituibile anche con una compatibile a 10 W).