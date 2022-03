Messi ormai da parte gli annunci della vigilia, oltre al tablet da gaming Lenovo Legion Y700 ed allo smartphone da gaming Lenovo Legion Y90, il brand cinese in questione, a MWC 2022 in corso, ha annunciato anche una coppia di notebook per gamers, i Legion Y7000P e Y9000P, animati da Windows 11, già in pre-ordine in Cina con disponibilità effettiva all’acquisto a partire dal 10 Marzo venturo.

Il notebook Lenovo Legion Y7000P 2022 ha uno retrocover in metallo sebbene impieghi anche plastica nello chassis: spalancato rivela un display da 15.6 pollici risoluto a 2560 x 1440 pixel, con 91.7% di screen-to-body, supporto al Dolby Vision, 100% di copertura sul color gamut sRGB, 300 nits di luminosità e 165 Hz di refresh rate. Secondo quanto comunicato, come forza propulsiva, al suo interno operano alcuni processori Intel di 12a gen, a scelta tra un i5-12500H e un i7-12700H, con possibilità di scegliere scheda grafiche da 95W come le RTX 3050 e RTX 3050 Ti di Nvidia. In tema di assetti mnemonici, è previsto solo un ammontare per la RAM (DDR5-4800), ovvero 16 GB, e per lo storage SSD (SSD PCIe 4.0), pari a 512 GB.

Trattandosi di un notebook da gioco, oltre alla cura dell’audio (Nahimic), ed a una tastiera TrueStrike (interruttori di atterraggio morbido, meno di 1 ms di tempo di risposta, 100% di anti-ghosting), è presente un sofisticato sistema di smaltimento del calore, con 3 tubi in rame e due ventole, sì da ottenere un rilascio prestazionale quantificato in 45 + 95 W ed è possibile ricorrere alla combinazione Fn+Q per awitchare al volo tra due modalità ad alte prestazioni. Le porte, nel Lenovo LEgio Y7000P non mancano e, anzi, fanno bella mostra sé sostanziandosi in un jack da 3.5 mm per le cuffie, in una Thunderbolt 4, in due USB Type-C con funzionalità complete (quella posteriore con supporto al Power Delivery da 100W ed alla ricarica a 135W via adattatore GaN Compact C135W che, abilitato al Legion Super-Fast Charge Pro, è capace di far recuperare l’80% in mezzora), in una tripletta di USB Type-A, in una HDMI 2.1 e in una RJ45 per la Ethernet LAN. La batteria arriva a 80 Wh di capienza energetica, con un rabbocco via alimentatore (GaN Compact C135W) da 135W.

Le opzioni di listino comunicate dal costruttore, in questo modello, son ben 4. Si parte con l’Intel Core i5-12500H e la RTX 3050 per 6.799 yuan (961 euro), mentre la versione con i5-12500H e RTX 3050 Ti richiede 7.099 yuan (1003 euro), quella con i7-12700H e RTX 3050 è listata a 7.499 yuan (1.060 euro) e quella con i7-12700H e RTX 3050 Ti viene a costare 7.799 yuan (1.102 euro).

Il secondo laptop da gaming presentato è stato il Legion Y9000P 2022. Quest’ultimo usa uno chassis interamente in metallo che, spalancato, rivela con cornici strette su tutti e 4 i lati (92.3% di screen-to-body), un pannello da 16 pollici risoluto a 2560 x 1600 pixel, sempre col Dolby Vision, il100% sulla scala sRGB e 165 Hz di refresh rate, ma con 500 nits di luminosità e la certificazione HDR400.

La scelta elaborativa di fronte a cui è posto l’utente vede le alternative, sempre Intel di 12a gen, i5-12500H vs i7-12700H, con schede grafiche dedicate Nvidia RTX 3060 o 3070 Ti: come nel “fratello minore”, anche qui vi sono 16 GB d RAM (DDR5-4800) e 512 GB di storage SSD (PCIe 4.0). Grazie a un sistema dissipativo migliore, visto che alle due ventole son qui affiancati 5 tubi di calore, è possibile ottenere un più alto rilascio prestazionale, da 45+130/140 W. In conclusione, le interfacce connettive nel Lenovo Legion Y9000P includono una HDMI 2.1, un jack da 3.5 mm, una Thunderbolt 4, un paio di Type-C complete, tre USB Type-A e, all’insegna di una forte somiglianza col modello precedente, sempre una RJ45 per la rete cablata.

Il listino, nel caso del Lenovo Legion Y9000P prevede tre opzioni, con l’Intel Core i5-12500H assieme a una RTX 3060 per 8.299 yuan (1.173 euro), la versione con Core i7-12700H e RTX 3060 a 8.999 yuan (1.272 euro), e quella con i7-12700H e RTX 3070 Ti a 10.999 yuan (1.554 euro).