La 12a gen Intel abbraccia i nuovi portatili ThinkPad P16 e C14 Chromebook di Lenovo

Ascolta questo articolo

L’avanzare della tecnologia non concede soste e Lenovo, noto brand attivo nel ramo dell’informatica, ne è consapevole, tanto da aver annunciato due nuovi portatili, tra cui la nuova workstation mobile ThinkPad P16 (in Italia a Ottobre, da 2.399 euro, con supporto Premier incluso per 3 anni) e il più versatile e meno impegnativo ThinkPad C14 Chromebook Enterprise.

Attento all’ambiente (30% di plastica da riciclo post uso per l’involucro dello speaker, materiale usato al 97% pure per l’involucro della batteria) il portatile ThinkPad P16, nel raccogliere l’erediità del modelli dello scorso anno, è indicato per gli sviluppatori di applicazioni AR/VR e per i designer (come da certificazione Independent Software Vendor). Strutturalmente si avvale di un telaio in alluminio iper resistente (come da test MIL-SPEC), redatto nel colore Storm Gray (a parte il canonico trackpoint rosso). Il touchpad è più grande, il tasto d’accensione nasconde lo scanner per le impronte (con chip crittografico dTPM 2.0, mentre la webcam (FullHD con infrarossi) ha un otturatore fisico per la privacy.

Il display, in formato 16:10, ha una diagonale da 16 pollici e prevede diverse opzioni: quella UHD+ (3.840 x 2.400 pixel può essere declinata in un touch con supporto al pennino, Dolby Vision HDR, HDR500 True Black, DCI-P3 al 100% e 400 nits massimi o in un IPS col 100% di copertura Adobe RGB e 600 nits di picco. Optando per il modello QHD+ (2.560 x 1.600 pixel) si ottengono 400 nits massimi e il 100% sulla scala sRGB, oltre che ottimi angoli di visuale (IPS) e la certificazione: in FullHD+ c’è sempre la totale copertura sRGB ma la luminosità massima scema a 300 nits.

Per i processori, il costruttore si è orientato sulla recente serie HX della 12a generazione Intel, con processori i5, e i7, senza trascurare iterazioni i9 sino a 16 core con clock frequency da 5 GHz di Turbo Boost: la GPU integrata è la Intel UHD, ma a fianco opera anche quella dedicata, con 16 GB di memoria riservata, Nvidia RTX A5500. La RAM (DDR5 a 4.800 MHz) può essere preferita sino a 128 GB massimi, mentre per lo storage SSD (PCIe Gen4 NVMe) ci si può spingere a un massimo di 8 TB. Per la dissipazione interviene un design a doppio by-pass per tenere al fresco la superficie, una camera di vapore, due ventole e una presa d’aria sotto la tastiera.

Provvisto di una batteria da 97 Wh caricabile via alimentatore da 170 o 230 watt, predisposto per le connettività Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E, il ThinkPad P16 propone ai lati del corpo macchina tante porte, tra cui un paio di USB Type-A 3.2 di 1a gen, altrettante Type-C per il Thunderbolt 4, una USB Type-C 3.2 di 2a gen, una HDMI 2.1, il combo jack per le cuffie e microfono e il lettore di schede SD. Volendo, è anche disponibile l’opzione col modem per il 4G. Lato software, l’utente potrà scegliere tra Windows 11 (Pro-Home), o Linux (Red Hat Enterprise, Ubuntu, Fedora).

Per prestazioni meno impegnative, sarà disponibile il ThinkPad C14 Chromebook Enterprise, dal peso di 1,56 chilogrammi nella colorazione Abtyss Blu. Quest’ultimo propone display da 14 pollici FullHD, di tipo IPS, pur mettendo in campo l’opzione touch. La webcam è risoluta in FullHD per offrire un buon supporto alle videochiamate delle aziende. Pur trattandosi di un terminale basato su ChromeOS, anche in ragione dell’ottenimento della certificazione vPro, il costruttore vi ha integrato prestanti processori Intel di 12a generazione, anche i7, coadiuvati da max 16 GB di RAM e 256 GB di storage SSD.

Equipaggiato col Wi-Fi 6E, benché non manchi l’opzione per il 4G via nanoSIM, il ThinkPad C14 Chromebook Enterprise (negli USA da Giugno, da 629 dollari) integra una batteria da ben 57 Wh e mette a disposizione una variegata tipologie di porte, comprensive di lettore microSD, HDMI 2.0, Thunderbolt via Type-C, USB Type-A 3.2, e jack audio.