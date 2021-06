ThinkPad P1, P15 e P17: Lenovo pre-annuncia l’arrivo delle nuove workstation mobili

Con i professionisti che continuano ad apprezzare il lavoro da casa (secondo lo studio Future of Work and Digital Transformation) nel sentirsi più produttivi e soddisfatti (+56%), le aziende tendono a impostare sistemi di lavoro ibridi, suddivisi tra presenza in ufficio e smart working domiciliare.

Il marchio cinese Lenovo (che ha commissionato lo studio di cui sopra), tenendo conto di ciò, ha inteso concentrare potenza e prestazioni nel form factor delle workstation mobili, alzando il sipario (con disponibilità da Settembre) sui nuovi laptop ThinkPad P1 (da 1979,00 euro), ThinkPad P15 (da 1799,00 euro) e ThinkPad P17 (da 2079,00 euro), certificati per superare le prove di stress di stampo militare, ISV (funzionamento ottimale delle app critiche), e NVIDIA Studio.

Giunta alla 4a generazione, il nuovo ThinkPad P1 è un laptop ripensato anche nel design, capace di accompagnare le esigenze professionali in mobilità grazie al supporto della connettività 5G, senza dimenticare il pieno supporto ai meeting online, stante una webcam FullHD e l’array di speaker abilitati all’immersività dello standard Dolby Atmos.

Il display da 16 pollici è un pannello UHD+ o QHD+ che ben si presta al multi-tasking, grazie all’aspect ratio a 16:10, tutelando nel lavoro prolungato grazie al contenuto livello di luce blu emessa: a supportare l’area visiva concorrono le schede grafiche dedicate Nvidia, con le RTX che possono arrivare alla A5000, e le GeForce che possono spingersi alla 3080. In ambedue i casi sono all’opera processori Intel, Xeon o Core di 11a generazione, con la facoltà di sfruttare RAM DDR4 (con opzione ECC) sino a 64 GB e storage SSD (PCIe NVMe) fino a 4 TB.

Dotato di una batteria da 90Wh, il notebook ThinkPad P1 sfoggia una tastiera con un ampliato touchpad, riprogettata con delle piccole prese d’aria sotto i caps, per dissipare al meglio il calore potendo contare, oltre che sui consueti heatpipe in rame, pure sull’aggiunta di una vapor chamber: la sicurezza, invece, fa affidamento su un sensore per le impronte digitali. Comuni a livello di specifiche, basti pensa al massimo di 6 TB per lo storage SSD ed al top di 128 GB per la RAM, i modelli P15 e P17 divergono dal già visto P1 sostanzialmente per il display, che nel primo caso, di tipo OLED, ha dimensione di 15.6 pollici ed una risoluzione UHD mentre, nel secondo caso, si tratta di un pannello diagonalizzato a ben 17.3 pollici.

Per moltiplicare le porte sulle tre workstation appena viste, sarà possibile abbinare l’hub ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock (349,00 euro), che porterà in dote un paio di Display Port, una Thunderbolt, quattro USB Type-A, una RJ45 per la Gigabyte Ethernet LAN, ed una USB Type-C, magari per alimentare, passare dati e segnale video al nuovo ThinkVision P34w-20 (649 euro), un display curvo (3800R) da 34 pollici risoluto in WQHD, accurato (DeltaE<2%) nel supportare pienamente (99%) la gamma colore sRGB, capace di switchare rapidamente tra le app di due PC sorgenti connessi grazie alla funzione eKVM