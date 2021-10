KUU Lepad: ufficiale il notebook detachable con speaker stereo e ottimo display

Ad appena un paio di settimane circa dal varo del precedente dispositivo, la fucina creativa del brand cinese KUU è già pronta a sfornare un nuovo prodotto, questa volta in forma di notebook detachable, col nome di KUU Lepad, animato da Windows 10 anche se, procedendo con un’installazione ex novo, nulla gli impedirà d’eseguire anche il nuovo Windows 11.

Redatto con un telaio (275.7 x 196 x 10 mm) in metallo e plastica, il KUU Lepad (in promo lancio su Geekbuying a 310.31 euro con spedizione dall’Europa, o sullo store ufficiale a circa 308 euro), può essere usato come tablet (con stand non estratto e senza tastiera), in Studio mode (con stand spalancato a 150°), e come notebook, agganciando ai pin magnetici la tastiera Bluetooth inclusa nel pacchetto d’acquisto. Lo schermo col quale il terminale si presenta è un LCD IPS da 12 pollici risoluto a 2160 x 1440 pixel, con 178° di angolo visuale e il 99% di copertura sullo spazio colore sRGB.

Sulla cornice orizzontale in alto è situata una fotocamera frontale HD, da 1 megapixel che, assieme all’array microfonico e ai due speaker da 1W con 8 Ohm di impedenza per il surround, promette buone videochiamate, lezioni in DAD e meeting online. Anche dietro, sempre al centro e in alto, vi è una fotocamera, da 5 megapixel.

Nel segmento elaborativo, il 2-in-1 KUU Lepad è trainato da un processore quadcore (da 1.1 a 2.2 in Turbo Boost) quad threads Intel Celeron N3450 con scheda grafica integrata Intel HD Graphics 500: RAM (LPDDR4) e storage (espandibile via microSD sino a 128 GB), rispettivamente da 8 e 256 GB dovrebbero, invece, assicurare una certa velocità nel caricare file e app, come pure nel consentire un buon multi-tasking. La batteria a bordo, poi, con i suoi 5.000 mAh, permette di sfruttare senza problemi il prodotto per un’intera giornata di lavoro, specie se soggetti a frequenti spostamenti, senza la necessità impellente di provvedersi di una fonte di ricarica.

Le porte di corredo al convertibile 2-in-1 KUU Lepad, per altro equipaggiato con le connettività senza fili Bluetooth 4.2 e Wi-Fi ac dual band, sono diverse, inclusive (a destra) di un ingresso DC per l’alimentazione, di una porta USB Type-C, di un’altra USB, 3.0, di una micro HDMI per connettere uno schermo esterno, e (a sinistra) di un jack da 3.5 mm per cuffie e microfono.