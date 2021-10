Da Kuu il notebook low cost Yobook con Intel Celeron N4120

Oltre al G3 Pro, dalle fucine creative del brand cinese Kuu arriva sul mercato un nuovo notebook economico di buona fattura contraddistinto da specifiche ideali per la maggior parte delle routine lavorative e intrattenitive di base, rappresentato dal Kuu Yobook.

Per lo chassis, il costruttore cinese dello Yobook ha scelto un metallo, la lega di magnesio, in ragione del quale il device è risultato essere sia leggero, con 1.250 grammi, che sottile, con 16 mm: spalancato, il nuovo arrivato palesa una tastiera, certo retroilluminata per poter lavorare anche a tarda sera, ma priva di tastierino numerico, accompagnata – poco sotto la cerniera – da due speaker tra cui uno per il canale di destra e uno per quello di sinistra.

Ovviamente, non manca un ampio touchpad che, nell’angolino alto di sinistra, palesa un quadratino per la scansione delle impronte digitali, quale meccanismo biometrico di sicurezza da usarsi in tandem con Hello di Windows 10. Di fronte, sotto la webcam, campeggia un display LCD IPS da 13.5 pollici, risoluto in 3K, a 3000×2000 pixel, con 60 Hz di refresh rate, e il 100% di copertura del color gamut sRGB, esteso sul 90% di screen-to-body, certificato TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu.

In tema di porte (suddivise su due lati), il notebook Kuu Yobook annovera una microSD, un jack da 3.5 mm per le cuffie, due USB 3.0, una USB Type-C, una HDMI e l’ingresso per l’alimentazione: le connessioni senza fili, invece, sono il Wi-Fi ac dual band e il Bluetooth 4.0. A fornire energia, per 8 ore di stand-by o circa 5 ore di uso, è una batteria da 5.000 mAh (38 Wh) mentre, quanto ad assetto elaborativo, nel Kuu Yobook è in servizio un processore Intel.

Lanciato a fine 2019, si tratta del quadcore a 4 threads Celeron N4120, da 1.1 a 2.6 GHz di frequenza di clock, risparmioso energeticamente, abbinato alla scheda grafica integrata Intel UHD 600, da 200 a 700 MHz, capace di supportare la decodifica di flussi video in 4K@60Hz. Chiude l’insieme hardware del notebook Kuu Yobook (su Aliexpress in promo lancio a 426.53 euro con sconto del 22% sul prezzo finale) l’ammontare delle memorie, quantificate in 8 GB di RAM (LPDDR3) e in 256 GB di storage SSD (M.2 SATA).