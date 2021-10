Kuu G3 Pro: ufficiale il notebook medio-gamma con Ryzen 7-4800H

Puntando a un notebook medio-gamma, cioè con Intel i5 o AMD Ryzen 5, le cifre da mettere in conto per la spesa iniziano a farsi piuttosto sostanziose. Il brand cinese Kuu, da sempre avvezzo a ben bilanciare costi e benefici, ha rimediato a tale problematica con alcuni nuovi notebook, tra cui il Kuu G3 Pro, erede del modello liscio visto a Giugno.

Il nuovo Kuu G3 Pro, esteticamente, non diverge dal predecessore: la forma è sempre a lingottino in stile Macbook Pro, con un predellino per aprire la scocca con una sola mano: spalancato (potendosi aprire a 180° per adagiare lo schermo su una superficie piana), palesa un ampio touchpad (di) sgraziatamente spostato a sinistra, sormontato da una tastiera a dimensione piena, con tastierino numerico, spaziosi caps da 23 mm, retroilluminazione secondo 4 livelli, scanner d’impronte nel tasto d’accensione: le lettere sono in inglese ma in confezione sono presenti gli sticker localizzati in italiano.

Attorno al leggero (1.8 kg) ed esile (49.6 x 28.6 x 9.4 cm) corpo macchina, sono presenti diverse porte tra cui il jack da 3.5 mm, una mini HMDI, due Type-C (con ricarica e trasferimento dati), una USB 3.0 e una USB 2.0: di rimpetto, spicca, con tanto di webcam da 1 megapixel per i meeting online o le videochiamate (in tandem con microfono e speakers stereo), uno schermo LCD IPS da 15.6 pollici, risoluto in FullHD (1080p) secondo un aspetto panoramico, a 16:9, ideale per affiancare più finestre in ottica multi-tasking.

A supportare l’utente nelle sue mansioni interviene, lato software, Windows 10 Home e, quanto ad hardware computazionale, il processore Ryzen 7-4800H, un octacore a 16 thread da 2.9 GHz di base a 4.2 GHz di clock frequency in Boost, coadiuvato, con annessa facoltà di gestire i flussi video in 4k, da una GPU integrata AMD Radeon Graphics (1600 MHz). La RAM, nel Kuu G3 Pro, è di tipo DDR4 dual channel, sostanziata in un ammontare di 16 GB: lo storage, SSD, arriva invece a 512 GB.

Lato autonomia, il notebook Kuu G3 Pro (in vendita su Geekbuying a 674.02 euro, o su Amazon – che permette anche il pagamento rateale Cofidis – a 709.99 euro) monta una batteria da 48 Wh mentre, in tema di connettività senza fili, in ragione della schedina Intel wireless-ac 3165, sono presenti il Bluetooth 4.2 e il Wi-Fi ac dual band.