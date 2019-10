KSNY Sport Smartwatch: ufficiale lo smartwatch elegante per le donne sportive di classe

La maison di moda e design Kate Spade, a quasi un anno di distanza dal precedente modello, lo Scallop Smartwatch 2, ha annunciato un nuovo smartwatch con sistema operativo Wear OS, il KSNY Sport Smartwatch che, a fronte di un’estetica decisamente originale, mostra non pochi elementi in comune con i Fossil (gruppo controllante) di 5° generazione, dai quali diverge per un diverso quantitativo di RAM.

Il corpo del nuovo KSNY Sport Smartwatch, esteticamente, si presenta con un’estrosa watch face, in cui risaltano delle picche che ondeggiano al movimento del polso, ed è formato da una leggera (40 grammi) cassa impermeabile (sino a 3 atmosfere), con un diametro di 42 mm gran parte dei quali, 30 mm, vanno a beneficio del display circolare, AMOLED, da 1.19 pollici, con 329 pixel per pollice.

Presente all’esterno una cornice ruotante con uno dei due pulsanti, quello di selezione, programmabile, e munito di sottilissimi cinturini da 16 mm, all’interno, in uno spessore di appena 11 mm, il KSNY Sport Smartwatch integra una batteria capace di più di 24 ore di autonomia (con carica rapida (del 50% in 80 minuti) e basa l’hardware attorno all’ultimo processore per wearable di Qualcomm, lo Snapdragon Wear 3100.

Quest’ultimo, capace di offrire anche un modem per il Wi-Fi ed il Bluetooth (onde supportare il join con lo smartphone per la ricezione delle notifiche), opera in coppia con 512 MB di RAM e con 4 GB di storage, sul quale è possibile stoccare la musica di Spotify (preinstallata).

Pur trattandosi di un orologio smart elegante, il KSNY Sport Smartwatch è anche adatto alle attività sportive, con i dati prima raccolti tramite il GPS standalone ed il cardiofrequenzimetro, e poi esportati nelle app salutistiche Cardiogram, Stravia, e Google Fit. Grazie al microfono, il wearable di Kate Spade permette di chiamare in causa Google Assistant, mentre con l’NFC supporta i pagamenti via Google Pay.

Attualmente, il Kate Space KSNY Sport Smartwatch è disponibile, al prezzo di 275 dollari, in tre diverse combinazioni estetiche: la prima prevede accenti lavanda su un tono nero con cinturini neri, la seconda accenti rossi su oro rosa con cinturini rosa, e la terza accenti neri su oro rosa con cinturini verde scuro.