Kraken Ultimate: da Razer le cuffie da gaming con audio da primato

Dopo aver presentato una corposa dotazione di notebook ad hoc nel corso di IFA 2019, ed un recente paio di auricolari true wireless a bassa latenza, la leader dell’hardware da gaming, Razer, ha ufficializzato anche un paio di cuffie, le Kraken Ultimate, decisamente indicate per i gamers più esigenti.

Le Kraken Ultimate, prezzate a 149.99 euro, hanno una struttura realizzata con un mix di acciaio e alluminio, che assicura resistenza e leggerezza: l’archetto, resistente alle sollecitazioni in quanto flessibile, ma anche in virtù della bauxite usata per la sua costruzione, è rivestito con un materiale molto morbido, per un feel confortevole presente anche nei cuscinetti dei padiglioni che, realizzati in gel raffreddante, prevengono anche lo sviluppo locale del calore durante le lunghe sessioni di gioco.

Sotto il “cofano” dello chassis, le cuffie da gaming Kraken Ultimate integrano dei driver specifici da 50 mm, grazie ai quali viene riprodotta una curva sonora estremamente ampia, capace di restituire persino i dettagli più minuti, per una rappresentazione acustico-ambientale molto realistica, a tutto vantaggio del giocatore.

In appoggio ai summenzionati driver giunge in dote, nelle Kraken Ultimate, la tecnologia brevettata THX Spatial Audio giudicata persino superiore al surround 7.1 (comunque presente nelle “cugine” Razer Kraken X USB, pesanti 275 grammi, con USB, padiglioni illuminati di verde, listate a 69.99 euro): nello specifico, tale sistema, per altro personalizzabile per ogni singolo gioco, si sostanzia in un audio immersivo, a 360°, di tipo posizionale, che colloca con una precisione di pochi mm la posizione delle fonti audio nello spazio, sì da aiutare ad evitare con facilità le raffiche di proiettili nei giochi d’azione, da cogliere l’avvicinarsi furtivo dei nemici nei survivor e, soprattutto, da mantenersi in guardia – meglio degli altri – sulle occulte minacce in avvicinamento.

Le cuffie da gaming Kraken Ultimate dispongono anche di un microfono la cui cancellazione attiva del rumore è stata certificata dal noto VoIP per gamers, Discord, con l’assicurazione di comunicazioni nitide con i propri compagni di team, anche nel corso di tornei piuttosto confusionari ed affollati. Trattandosi di un prodotto per gamers, ovviamente, non poteva mancare quel tocco di estrosità garantito, all’esterno, dalla retroilluminazione Razer Chrome che, personalizzabile via configuration tool “Razer Synapse 3”, permette di erogare elaborati effetti visivi, giostrandosi tra 16.8 milioni di colori.