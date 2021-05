Kospet Prime S: ufficiale lo smartwatch con doppio chip che diventa sportwatch

Dopo il varo del Kospet Magic 3, è già tempo di novità in casa del brand cinese Kospet che, per l’occasione, ha annunciato un nuovo e innovativo smartwatch, il Kospet Prime S, un wearable con doppio chip e doppia modalità d’uso, già in promo lancio presso i consueti importatori asiatici (82 euro su Bangood, 84 su Gearbest).

Realizzato con un telaio circolare (54 mm di diametro) in ceramica di 3a generazione, e con cinturini siliconici (da 22 mm) di facile sostituibilità, il Kospet Prime S palesa un display IPS da 1.6 pollici, risoluto a 400 x 400 pixel mentre, sul dorso, integra i sensori per captare e registrare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, e contribuire all’attenzionamento del sonno. Rispetto alla quasi totalità dei rivali, il device è provvisto anche di due fotocamere: quella anteriore, da 5 megapixel, può servire per le videochiamate e il face unlock (in 0.1 secondi), mentre la seconda è da 8 megapixel e consente di fotografare i soggetti terzi.

La scocca avvolge, in 16.7 mm di spessore. un comparto mnemonico con 1 GB di RAM e 16 GB di storage, ove poter stoccare anche la propria musica preferita. oltre alle app del Play Store fornito assieme al sistema operativo Android 9.1: per il centro di elaborazione, il costruttore ha previsto non uno, ma due processori, lo Spreadtrum SC9832E e il Nordic nRF52832/PAR2822, in modo da poter supportare due differenti modalità d’uso, tra cui la modalità Android (luminosità al massimo, abilitazione al touch, uso delle app), e Fitness (touch spento, luminosità al minimo, maggiore autonomia, registrazione più precisa dei parametri sportivi, tra cui la distanza percorsa e i passi fatti).

Completano la scheda tecnica dello smartwatch Kospet Prime S, lo slot per la nanoSIM 4G (che permette anche di effettuare telefonate a telefono Android/iOS spento), il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo) che contribuirà al monitoraggio di 9 attività sportive (bici, football, corsa, basket, camminata, etc), ed il consueto Bluetooth, per interagire con lo smartphone, con cui sincronizzare le notifiche.

L’autonomia, infine, è stimata, secondo la modalità d’uso, in 2 o 4 giorni, con una sola ricarica (magnetica), grazie al montaggio di una generosa batteria da 1.050 mAh.