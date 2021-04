Kospet Magic 3: ufficiale lo sportwatch economico adatto anche al nuoto

Inaugurato l’anno col modello rugged “Rock“, il brand cinese Kospet ha appena messo in campo, a poco meno di un anno dal predecessore, il nuovo smartwatch Kospet Magic 3, ideale per cominciare a rimettersi in forma, in vista della bella stagione, sì da smaltire i kg di troppo messi su a Pasqua.

Kospet Magic 3 (43 x 37.6 x 11.5 mm, per 53 grammi) ha un telaio squadrato in plastica, certificato IP68, che lo rende adatto anche al nuoto, tra le 20 attività sportive (es. corsa, camminata, sci, escursionismo) che è in grado di tracciare: il cinturino, in silicone, lungo 255 mm, appare adatto all’uso sportivo, mentre il vetro 3D superiore conferisce al wearable un’aria comunque elegante.

La visualizzazione dei dati, sul display TFT da 1.71 pollici, risoluto a 280 x 320 pixel e con oltre 50 quadranti tra cui spaziare, comprende i passi fatti, le calorie bruciate, le distanze percorse, le condizioni meteo, gli allarmi, il cronometro, e le notifiche rese note tramite vibrazione e ricevute, via Bluetooth 5.0 e compaion app mobile “Da Fit”, dallo smartphone, in fatto di chiamate ed SMS in arrivo, o di messaggini da importanti social app (KakaoTalk, WhatsApp, WeChat, Facebook, Instagram, Twitter, etc).

Tra le funzioni smart, non mancano comunque il controllo, da polso, della fotocamera o della musica dello smartphone. Sul piano salutistico, il processore Nordic nRF52840, coadiuvato da 64 KB di RAM e da 128 MB di storage per il firmware proprietario, coordina i sensori di bordo, idonei a monitorare qualità e durata del sonno, ed a ricordare all’utente di far movimento e di bere, ma gestisce anche i sensori dorsali, tra cui il cardiofrequenzimetro, per la frequenza cardiaca e la pressione del sangue, e quello (in stile pulsossimetro) per la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

In ragione di una batteria da 220 mAh, sono 30/35 in stand-by, e 7 in uso normale, i giorni d’autonomia erogati, dopo una carica (magnetica, in 2/3 ore) dallo smartwatch Kospet Magic 3, attualmente in vendita presso l’importatore asiatico Gearbest al prezzo di 27,61 euro, con uno sconto del 36% sul prezzo abituale (43,15 euro).