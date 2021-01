Kospet Rock: in vendita lo sportwatch corazzato con saturimetro

Dopo il Raptor, il marchio cinese Kospet è tornato a occuparsi di smartwatch rugged, presentando – con commercializzazione dal 22 Gennaio – il nuovo sportwatch corazzato Kospet Rock, disponibile nelle colorazioni alternative verde intenso (army green) e nero (coal black), all’insegna di un look che ricorda non poco i normali orologi digitali degli anni ’90.

Di forma ottagonale, il Kospet Rock ha un telaio metallico rinforzato in gomma, spesso 12.7 mm e con diametro da 43 mm, attrezzato per resistere a immersioni sino a 3 atmosfere (30 metri), o a sbalzi termici estremi (da – 40 a + 55°): il cinturino, per l’ancoraggio al polso, è in comodo silicone.

La visualizzazione delle notifiche, ricevute via Bluetooth 5.0 da smartphone Android (dal 5.1) e iOS (dal 10.0), avviene su un display TFT (meno energivoro di un comune LCD) da 1.69 pollici risoluto a 240 x 280 pixel, che permette anche di consultare le previsioni del tempo, gli allarmi, il cronometro, e gli avvisi anti-sedentarietà: pur trattandosi di un wearable economico (33.01 euro sullo store ufficiale del brand, 30.97 euro su Gearbest), Kospet Rock non si fa mancare alcune funzioni evolute, come il controllo remoto della fotocamera e della musica del telefono collegato.

Sul piano salutistico, il cardiofrequenzimetro HRS3603 assicura il monitoraggio della frequenza cardiaca (anche in tempo reale), della pressione, dell’ossigeno del sangue, del sonno, fornendo anche un ottimo feedback alle 20 attività sportive tracciate (es. ciclismo, arrampicata, corsa, nuoto, sci), di cui è possibile anche conoscere le calorie consumate, con relative statistiche consultabili sull’app “Da Fit”.

Attento al benessere, attraverso esercizi guidati di respirazione, il Kospet Rock gestisce le sue funzionalità grazie al processore Nordic nRF52840 appoggiato da 64 KB di RAM e da 128 MB di storage: la batteria, da 350 mAh, caricabile magneticamente in un paio d’ore grazie al cavo in dotazione ed ai contatti pogo-pin, assicura 50 giorni d’autonomia in stand-by, 2 settimane in uso medio, e 20 ore di continuo tracciamento sportivo.