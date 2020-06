Kospet Magic 2: ufficiale lo sportwatch con tracking di 30 attività sportive

A quasi un anno di distanza dal precedente modello, il brand cinese Kospet aggiorna uno dei suoi smartwatch di maggior successo, ricavandone il nuovo Kospet Magic 2, adatto sia ai contesti sportivi che a quelli eleganti, ovviamente con specifiche e performance migliorate.

Kospet Magic 2, stante l’uso sportivo, punta innanzitutto alla comodità, con dimensioni (12.00 x 8.60 x 6.50 cm) e peso (60 grammi) che non recano fastidio neanche dopo un lungo ancoraggio al polso: strutturalmente circolare, il wearable è dotato di un corpo metallico impermeabile (IP67) sormontato da un vetro, curvo ai bordi (2.5D), mentre i cinturini, in silicone, facili a sostituirsi, sono inclusi in confezione in due colorazioni, nera con finiture e fondo rosso, o verde scuro con fondo nero.

La parte alta esibisce un display TFT a colori, da 1.3 pollici, risoluto a 320×320 pixel, predisposto da BOE con ottimi angoli di visuale (IPS, 178°), sul quale si visualizzeranno 12 diversi quadranti: il dorso monta un cardiofrequenzimetro idoneo a registrare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, ma versato anche nell’offrire il suo contributo al monitoraggio del sonno.

La presenza del processore HS6620D (affiancato da 128KB di RAM e 512KB di storage) assicura al Kospet Magic 2 il supporto al Bluetooth 4.0, per il join con lo smartwatch, da cui ricevere le notifiche per chiamate, SMS, e applicazioni (es. Skype, Facebook, WhatsApp, WeChat, Twitter), e una buona autonomia, portando la batteria, da 200 mAh, a garantire 30 giorni di stand-by, o sino a 7 giorni di attività (registrando mezzora di sport al dì).

Nato come sportwatch, seppur elegante, il Kospet Magic 2 (in promo lancio a 22.67 euro su Gearbest, con uno sconto del 51% sul prezzo finale) è stato ottimizzato per rilevare ben 30 attività sportive, tra cui ping-pong, anelli, calcio, basket, camminata, corsa, nuoto, ciclismo, cyclette, ellittica, tapis roulant, aerobica, pilates, yoga, alpinismo, danza, bowling, badminton, biliardo, triathlon, salto con la corda, sci, sollevamento pesi, etc, sincronizzando i progressi fatti mediante la companion app (Android/iOS) WearFit.