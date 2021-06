Kospet Optimus 2: ufficiale lo smartwatch – smartphone con dual chip e Android 10

A poco meno di un mese dall’ultimo modello con specifiche simili, il marchio cinese Kospet, specializzato un smartwatch evoluti e multi-funzione, ha annunciato un nuovo wearable da polso, il Kospet Optimus 2, munito di un doppio processore, sì da poter fungere alternativamente da smartphone e da smartwatch.

Il corpo (in plastica) piuttosto generoso del Kospet Optimus 2 (52.5 x 17 mm) reca, all’interno di una lunetta in ceramica, un display LCD IPS risoluto a 400 x 400 pixel, da ben 1.6 pollici, di tipo circolare, con due pulsanti a lati (anche) per interagire con l’interfaccia e salvare le impostazioni: curiosamente, rispetto alla normalità della categoria, è presente anche una fotocamera da 13 megapixel (Sony IMX214) con Flash LED, capace di girare video in FullHD@30fps ma, soprattutto, di riprendere tanto il soggetto indossante (per selfie o videochiamate) quanto terze parti (la classica fotografia dell’ambiente), essendo rotante di 90°.

A distinguere il device, che pure non si fa mancare il monitoraggio preciso (via GPS integrato con A-GPS, Beidou, Glonass) degli allenamenti previsti nelle (31) modalità sportive coperte, è la sezione logica: nello specifico, Kospet Optimus 2 annovera il processore octacore Mediatek Helio P22, con 4 GB di RAM, portatore del modem Wi-Fi dual band, e della connettività Bluetooth 5.0, che – in modalità smartphone con Android 10.7 (con tanto di Maps e Voice Search) – si occupa di gestire i driver dell’hardware, la complessa elaborazione multimediale derivante dalla fotocamera, di supportare le applicazioni scaricate dal Play Store sullo storage da 64 GB, e di inviare e ricevere chiamate e messaggini anche a telefono di riferimento spento.

A tale chip si aggiunge anche il processore per wearable Pixart PAR2822, apportatore del Bluetooth 5.0 LE, chiamato a gestire, quando si è in modalità smartwatch (Lite Mode), i dati acquisiti dai sensori salutistici (poi elaborati dall’app GaoFit), tra cui quello per la frequenza cardiaca, per il sonno, e per la saturazione dell’ossigeno nel sangue, oltre che le notifiche sincronizzate con lo smartphone che ci si porta dietro.

Provvisto di una batteria da 1.260 mAh (suddivisa in due celle, rispettivamente da 1.260 e 1.000 mAh, a carica su base magnetica) con un’autonomia di 2 o 5 giorni (secondo l’uso del 4G), e di cinturini siliconici da 22 mm facilmente sostituibili, per dare un tocco di personalizzazione in più al proprio orologio evoluto, il Kospet Optimus 2, sfruttando il coupon per il lancio sull’importatore Gearbest, può essere acquistato al prezzo scontato di 153.9 euro, che salgono a 162.4 optando per il bundle con un power bank dedicato da 1.000 mAh.