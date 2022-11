Klipsch annuncia i nuovi diffusori compatti KD-400

Ascolta questo articolo

Dopo una lunga pausa, stante il suo ultimo annuncio in quel di Giugno, il brand americano Klipsch acquartierato a Indianapolis è tornato a farsi vivo ufficializzando l’arrivo sul mercato, nei prossimi giorni, di una nuova proposta per l’audio premium, impersonata dai diffusori KD-400, più compatta (seppur non al livello del portabilissimo e vintage speaker Heritage Groove), ma anche più accessibile (in ragione di un prezzo ufficiale di 399 euro).

I diffusori KD-400, accreditati sulla carta (secondo le dichiarazioni dell’azienda) di “una resa eccezionale e un suono pieno e bilanciato in qualsiasi situazione” nonostante il poco spazio a disposizione, sono della tipologia attiva a due vie.

Grazie alle loro dimensioni compatte, ed al fatto che integrano l’alimentazione, i presenti diffusori Klipsch KD-400 possono essere montati ovunque, occupando poco spazio, offrendo un sound avvolgente e nel contempo caldo a tutta una serie di dispositivi cui è possibili connetterli, come nel caso di tablet, smartphone, TV, giradischi, impianti stereo, computer e molto altro, all’insegna di un connotato di grande versatilità generale.

In termini di qualità audio, dal connubio tra il cabinet MDF (Medium-density fibreboard) e il bass-reflex, tenuto conto anche della presenza in ogni unità di un tweeter Dhorm da 1″ (con i benefici desunti dal design a cupola e a tromba, esplicati in una bassa distorsione in un output omogeneo con resa al meglio delle frequenze alte), presidiato da un sistema di raffreddamento dedicato, e messo in coppia con un woofer da 4″, ne deriva un suono dinamico che, tra l’altro, si può arricchire in quota bassi mediante il ricorso a un opzionale subwoofer.

La presenza, come integrazione, di un amplificatore, conferisce ai diffusori da scaffale senza fili Klipsch KD-400, la dotazione di un ingresso digitale ottico e di uno RCA, oltre che la possibilità di mirrorare contenuti dai propri device mobili preferiti, in streaming wireless, avvalendosi della connettività Bluetooth. Secondo quanto comunicato, i nuovi dispositivi in questione sono anche connotati per un’alta efficienza energetica, promettendo un assai contenuto dispendio energetico, nonostante la capacità di assicurare una potenza sonora complessiva pari a ben 48 watt.