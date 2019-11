Heritage Groove: da Klipsch il nuovo speaker Bluetooth vintage e portable

Klipsch Audio Technologies, specialista da oltre 70 anni in soluzioni audio premium, dopo lo speaker vintage dello scorso Luglio, torna “sul pezzo” con un nuovo modello, estremamente portable (viste le dimensioni di 127 x 152 x 67 mm per 0.99 kg), rappresentato dall’Heritage Groove.

Lo speaker Bluetooth Klipsch Heritage Groove, redatto nelle colorazioni Black Matte e Walnut, si presenta con un aspetto curato, ed una struttura che pone lateralmente un rivestimento in tessuto e in alto un tettuccio in legno pregiato, con un listello metallico sul quale campeggiano, prima del microfono omnidirezionale utile per gestire le chiamate quando in vivavoce, diversi pulsanti metallici con feedback tradizionale, incaricati di regolare il volume, di attivare il Bluetooth, di passare al canale AUX, di rispondere alle telefonate (o di avviare/mettere in pausa la musica) e, ovviamente, di accendere il tutto.

Sul retro, invisibile alla vista, campeggia un altro listello metallico, con effetto spazzolato, scelto quale sede del jack da 3.5 mm e dell’ingresso AUX summenzionato. Ovviamente, in piena rispondenza alla tradizione del brand americano, non manca la qualità dell’audio.

Quest’ultima è assicurata dalla presenza di driver da 7.6 mm, di tipo full range e ad alta escursione (con copertura delle frequenze da 65Hz a 22kHz), avvolti da una membrana in alluminio e interfacciati a loro volta con un processore di segnale audio, grazie al quale viene assicurata una cristallinità su tutte le frequenze, nonostante la presenza di un roboante amplificatore da 20W di picco.

Inclusivo di una batteria agli ioni di litio da 2.200 mAh, capace di caricarsi via microUSB (a 5V/1A), in ragione della quale ottiene circa 8 ore di autonomia lontano da una fonte di ricarica, lo speaker Bluetooth Klipsch Heritage Groove, ispirato ai primi altoparlanti del brand, onde potersi collocare agevolmente in qualsiasi ambiente, anche in salotto, è già disponibile all’acquisto, al prezzo di 3.500.000 dong vietnamiti, pari a circa 199 euro nostrani.