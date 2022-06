Klipsch annuncia i nuovi altoparlanti premium della serie Reference Premiere

Ascolta questo articolo

Messo in campo a inizio di maggio un interessante apparato audio, il marchio americano Klipsch Audio Technologies ha aggiornato i suoi altoparlanti Reference Premiere, ormai giunti alla terza generazione, grazie ai nuovi progressi delle tecnologie audio (che gli sono valsi il “II” nella denominazione, a marcare lo stacco dai precedenti modelli), senza trascurare la consueta cura nel design e nell’uso di materiali premium.

La nuova offerta audio di Klipsch comprende 11 diversi modelli, accomunati da finiture in legno noce o ebano, con migliorie nei cabinet (rinforzi e divisioni aggiuntive per ridurre le vibrazioni), l’impiego dell’alluminio per i morsetti e per i piedini (materiale pressofuso in questo), e l’adozione di più discrete connessioni Dolby Atmos per incrementare la capacità dei prodotti di adattarsi a qualsiasi arredo. I woofer Cerametallic in rame sono abbinati a bobine vocali ingrandite del 70%, con una struttura del motore che impiega anelli Faraday in alluminio ideali per ridurre la distorsione e perfezionare la gestione della potenza.

L’impiego di trombe Tractrix impatta sulle alte frequenze, quanto a risposta ed estensione, offrendo un più ampio palcoscenico sonoro, mentre la massimizzazione dei dettagli viene è stata affidata a un “tweeter in titanio a sospensione lineare da viaggio (LTS)“. A corredo di tweeter e woofer, il costruttore ha previsto anelli in rame che li accentuano, per quanto gli stessi driver possano essere celati dietro robuste e flessibili griglie magnetiche.

Passando ad una rapida carrellata degli altoparlanti per l’home theatre proposti in sede di annuncio, per i cui prezzi si va da 499 a 3.198 euro, il nuovo assortimento di Klipsch comprende varie tipologie di diffusori.

Questi ultimi si sostanziano in quattro altoparlanti stereo da pavimento del tipo a torre (RP-8000F II, RP-5000F II, RP-6000F II e, abilitato per il Dolby Atmos, RP-8060FA II), altri due altoparlanti, sempre stereo, ma del tipo a scaffale (RP-500M II, RP-600M II), tre altoparlanti (P-504C II, RP-404C II e RP-500C II) per il canale centrale ideali in un contesto sonoro per esaltare ad esempio i dialoghi, cui si aggiungono – per il surround – altri due modelli (RP-502S II e RP-500SA II), il secondo dei quali è a “doppio scopo” visto che può fungere da surround posteriore quando montato a parete, o come altoparlante da elevazione per donare il Dolby Atmos agli altoparlanti già in possesso che ne fossero privi, sostanzialmente “sparando” il suono verso l’alto in modo da sfruttare l’effetto di ribalzo per investire l’utente.