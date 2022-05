Klipsch annuncia il nuovo apparato audio ProMedia Heritage 2.1

Ascolta questo articolo

Dopo le soundbar Cinema del Luglio 2021. il brand americano Klipsch Audio Technologies è tornato a far parlare di sé con il sistema audio Klipsch ProMedia Heritage 2.1, già disponibile all’acquisto sia sul sito ufficiale che presso i rivenditori online.

Il nuovo apparato audio ProMedia Heritage 2.1 rievoca il design degli altoparlanti Heresy che Klipsch ha commercializzato intorno alla metà del secolo scorso, con un frontale rivestito dal tessuto e scocca che rievocano le venature del legno, nella fattispecie nel colore nero e nel più naturale marroncino noce. Di base, l’apparato è tripartito, con due satelliti (109 x 140 x 203 mm) da 35 watt cadauno (comprensivi di un medio-basso, con corsa lunga, dimensionato a 76 mm, e di un tweeter di tipo a cupola, da 25 mm, preposto a una tromba Tractrix) e un subwoofer (305 x 254 x 381 mm) da 150 watt (inclusivo di un driver, orientato in bass reflex, da 20 cm).

In conseguenza di tale assetto, la potenza dichiarata è di 220W (150W + 35W x 2). Provvisto di un sistema di amplificazione D e di DAC da 24 bit/192 kHz, accreditato di una frequenza in risposta che spazia da 29 a 20.000 Hz, il sistema audio Klipsch ProMedia Heritage 2.1 è adatto a PC, TV, e consolle. Nell’interagire con le fonti, il nuovo arrivato usa vari escamotage. Innanzitutto, è provvisto della connessione Bluetooth, per lo streaming wireless (anche da una smart TV idoneo), ma dispone anche di una porta USB Type-A con lettore musicale per i file MP3, e di un paio di ingressi RCA (in confezione, è presente un cavo audio stereo integrato con connettori da 3.5 mm a RCA).

Il controllo dell’apparato audio ProMedia Heritage 2.1 di Klipsch può essere attuato da un apposito telecomando accluso che, mutuando una funzione già vista sulla soundbar proprietaria Cinema 800, implementa la cosiddetta “Night mode“: premendo il pulsante ad essa dedicata, si riduce la gamma dinamica complessiva e, rispetto a quello attuale, anche il volume (del 50%), in modo da non disturbare i vicini o eventuali coinquilini.

Come accennato, il Klipsch ProMedia Heritage 2.1 può essere acquistato anche sullo store ufficiale, al prezzo di 349 dollari (contro i 239.99 richiesti da CostCo): nel Regno Unito, la conversione ha portato a un listino di 359 sterline.