In arrivo le nuove soundbar Cinema di Klipsch Audio Technologies

Il noto marchio americano Klipsch Audio Technologies, ormai parte del gruppo Voxx International, ha annunciato un nuovo parterre di smart soundbar “Cinema”, in supporto dell’ascolto musicale, ma anche dell’audio televisivo, sempre più messo a dura prova dalla scarsa profondità (rispetto alle vecchie TV a tubo catodico) delle moderne televisioni.

Cinema 1200 (Agosto, 1.499 euro), che condivide con gli altri nuovi arrivati la realizzazione in legno e i classici tweeter a tromba, ha dimensioni davvero importanti (137,2 x 7,5 x 15,7 cm) che gli permettono di ospitare, orientati verso l’alto (in supporto del Dolby Atmos), due woofer da 76.2 mm cerametallici, 6 midrange della stessa dimensione con woofer, e 3 tweeter di tipo Tractrix Horn da 25.4 mm.

Parte di un sistema a 5.1.4 con potenza complessiva da 1.200 W, affida i canali posteriori a due satelliti wireless ed esalta i bassi con un subwoofer esterno sempre wireless: se ancora non bastasse, può essere inserito nell’ambito di un contesto multi-room con altri prodotti compatibili. Sul retro annovera diverse connettività tra cui tre HDMI (uno con eARC e un paio con HDCP 2.3) accomunati dal passthrough in 8K HDR compatibile col Dolby Vision, un ingresso digitale ottico, una porta da 3.5 mm: un’altra fonte audio è rappresentata dallo streaming ottenibile grazie a Spotify Connect. Sul versante smart, accertata la compatibilità con Assistant e Alexa, la soundbar Klipsch Cinema 1200 può essere controllata anche dall’app Klipsch Connect o dal telecomando, per regolare gli ingressi, il volume, la modalità audio, i livelli di surround e subwoofer, con pulsanti che si illuminano rilevando i movimenti dell’utente.

Un gradino sotto, anche per dimensioni (121,9 x 7,3 x 8,6 cm), nonostante le connettività e la parte smart siano le medesime del capostipite 1200, il Cinema 800 (Agosto, 999 euro) è un sistema a 3.1 canali da 800 Watt inclusivo di 4 midrange con woofer e, più piccoli di due terzi (25,4 mm), di 3 tweeter di tipo Tractrix Horn: i bassi sono sempre affidati a un subwoofer wireless, l’effetto Dolby Atmos è virtuale, reso attraverso elaborazioni, ma occorre acquistare a parte (per 299 euro) i due satelliti Klipsch Surround 3 per i canali posteriori (diventando, così, a 5.1 canali).

Dalla scheda tecnica di quest’ultimo, compresa l’estensibilità a 5.1 canali via aggiunta dei Surround 3, arriva la soundbar Cinema 600 (599 euro), un sistema a 3.1 canali però depotenziato a 600 watt che, tra le altre differenze, reca la sola connettività Bluetooth e un’unica porta HDMI con ARC. Chiude il nuovo assortimento, con una potenza di 400 watt, il sistema a 2.1 canali noto come Cinema 400 (399 euro) che, nelle sue dimensioni (101,4 x 7,3 x 8,6 cm) cela un paio di midrange con woofer dimensionati a 76,2 mm e altrettanti tweeter a cupola Tractrix Horn da 25.4 mm: i bassi contano sempre su un subwoofer senza fili e le connettività sono immutate rispetto al modello 600, a fronte del quale però si perde il supporto della companion app Klipsch Connect.