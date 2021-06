Jumper EZbook X3: notebook extraeconomico con un anno di Office 365 gratis

Continuando la proposta di notebook Apple style economici, il brand cinese Jumper ha messo in campo un nuovo laptop della serie X3, che può già contare sui modelli Air e Pro, in forma di Jumper EZbook X3, animato da Windows 10 (con lingua italiana) e da un anno di abbonamento ad Office 365.

Il nuovo Jumper EZbook X3 si presenta con uno chassis molto esile e leggero (315 mm × 208 mm × 18, 2 mm, per 1.23 kg di peso): le cornici molto contenute (8.5 mm) attorno al display permettono di implementare un panoramico (con 16:9 di aspect ratio) display LCD IPS da 13.3 pollici, risoluto in FullHD, sormontato da una webcam da 2 megapixel, per le videoconferenze, nel corso delle quali tornano utili anche i due speaker stereo di cui il terminale è equipaggiato.

A supportare l’are imaging bada la scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 500 da 650 MHz, lascito del processore Intel Celeron N3350, un chip dual core 4 threads da 14 nanometri con architettura Apollo Lake, e clock massimo da 2.4 GHz (partendo da 1.1 GHz): sul versante delle memorie, Jumper EZbook X3 si avvale di 4 GB di RAM DDR3, mentre lo storage eMMC, un po’ sottodimensionato, a 64 GB, può essere espanso con un SSD da max 1 TB attraverso lo sportellino sul dorso del device, o di altri 256 GB mediante lo slot per le schedine TF.

Ancora all’interno dell’elegante chassis, il Jumper EZbook X3 è dotato di un modem per il Wi-Fi dual band e il Bluetooth 4.2, oltre che di una batteria da 34,6 Wh, che promette 480 ore di stand-by e, secondo l’uso, 6-9 ore di autonomia operativa: perimetricamente, invece, ai lati del corpo macchina si trovano due USB 3.0 Type-A, una mini HDMI per connettere uno schermo esterno, e un combo jack da 3.5 mm per cuffie e microfono.

Attualmente, il Jumper EZbook X3, nella colorazione gray, può essere acquistato a 235,99 euro su Amazon, con spedizione gratuita e consegna in un solo giorno disponendo di un abbonamento a Prime.