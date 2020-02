Jumper EZbook X3 Pro: in promo l’ultrabook low cost Apple style

Specialista (anche) in portatili simil Apple, la cinese Jumper è tornata “sul luogo del delitto”, producendosi in un ulteriore notebook Apple style che, sostanziatosi nell’EZbook X3 Pro, migliora le prestazioni del precedente EZbook 3 Pro, rispetto al quale – però – conserva un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Resistente e leggero (1.3 kg) grazie al telaio in alluminio, tramite anche le ben ottimizzate cornici – nei pressi della tastiera e del display – il Jumper EZbook X3 Pro si dimostra facilmente trasportabile (0.80 x 20.90 x 1.37 cm). Una volta spalancato, esibisce un display LCD IPS da 13.3 pollici, con risoluzione FullHD ma privo di trattamento opaco (quindi, glossy), sormontato da una basilare (1 megapixel) webcam per le videochiamate: a farne da contraltare è il corpo macchina, attorniato lateralmente da varie porte (es. un jack da 3.5 mm, lo slot per le microSD, una USB 3.0 e una 3.1 Type-C), e coperto in alto da una tastiera grigia retroilluminata, con ampio touchpad preciso nel supportare le gesture di Windows.

Il cuore pulsante del Jumper EZbook X3 Pro è il processore quadcore (da 1.1 a 2.4 in Turbo Boost) Intel Celeron 4100 della generazione Gemini Lake, cui la GPU integrata Intel UHD Graphics 600 consente persino un gaming ed un editing video entry level, senza troppi intoppi. In ottica multi-tasking tornano utili gli 8 GB di RAM LPDDR4, mentre lo storage – un SSD con interfaccia SATA 3 da 180 GB – può essere espanso facilmente (+128 GB) via schedine di memoria, o rimuovendo lo sportellino in basso, per l’inserimento di un SSD M.2 SATA.

Idoneo per un entertainment sufficiente nell’ascoltare i dialoghi di un film, meno quando si tratta della musica, stanti i pur utili 4 speaker frontali, il Jumper EZbook X3 Pro si conferma versatile grazie alle connettività senza fili Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ac dual band. La batteria, da 5.000 mAh, ed il sistema operativo Windows 10, consentono di svolgere circa 9 ore di operatività da ufficio, o qualcosa in meno includendovi anche qualche routine multimediale (gaming, YouTube, Spotify).

Prezzato abitualmente a 381.25 euro, il notebook Jumper EZbook X3 Pro può essere acquistato attualmente col 28% di sconto, al prezzo di 276 euro (+ 12 per la spedizione) prezzo il noto importatore asiatico Gearbest.