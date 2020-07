Jio Glass: annunciati gli occhiali smart, per la Mixed Reality, di Reliance

Il gruppo indiano Reliance Jio Infocomm Limited, nel corso di un evento online trasmesso dal quartier generale di Mumbai, ha annunciato il suo ingresso nel mondo degli occhiali smart con un prodotto, i Jio Glass, destinati sia all’ambito professionale che a quello educational.

Frutto del lavoro dei laboratori del team Jio Platforms, sviluppati grazie a ingenti investimenti da parte di Google e di altri 13 marchi, i Jio Glass ricordano, nell’aspetto modaiolo, gli Spectacles 3 di Snapchat e, nelle funzioni, gli occhiali intelligenti di Google, sebbene siano focalizzati sulla realtà mista (aumentata e virtuale).

Di base, i leggeri (75 grammi di peso) Jio Glass, capaci di gestire un bouquet che già ora comprende oltre 25 applicazioni, sono controllabili tramite alcuni pulsanti posti sulle stanghette ma, in più, supportano anche i comandi vocali verso l’assistente Jio, di modo che sia possibile, sfruttando il join e la connettività messa a disposizione dallo smartphone associato (via cavo), chiedergli di contattare l’utente A o l’utente B.

Sul ponte tra le due lenti è montata una fotocamera che può facilmente scattare foto, che da una parte possono essere salvate sul device mobile collegato e, dall’altra, condivise all’istante nel corso di una qualsivoglia videoconferenza: non mancano, parimenti, due microfoni che prestano il loro aiuto nel corso dei meeting online, mentre l’impianto audio integrato è attualmente in grado di gestire i principali formati e standard presenti sul mercato.

Secondo i tecnici della società fondata dall’imprenditore Mukesh Ambani, grazie ai Jio Glass sarà possibile, in ambito scolastico, realizzare delle aule virtuali nelle quali interagiranno, in formato olografico, degli avatar 3D i quali, in ultima istanza, visualizzati davanti agli occhi dell’utente, potranno realizzare delle presentazioni 2/3D e condividere dei file, beneficiando del supporto della piattaforma Jio Mixed Reality. Sul versante professional, grazie a un’altra piattaforma, Jio Meet, gli occhiali smart di Jio forniranno un valido supporto nell’ambito delle videochiamate.