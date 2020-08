JBL Tune 225TWS: ufficiali i nuovi auricolari true wireless di HarmanKardon/Samsung

Quello degli auricolari true wireless continua a essere uno dei settori tecnologici che gode di maggior salute, tanto che hanno quasi una cadenza giornaliera gli annunci di nuovi prodotti ad hoc, tra cui – da qualche ora – è possibile annoverare anche gli auricolari di fascia media JBL Tune 225TWS, scesi in campo per battagliare con i più blasonati Sony WF-XB700 e Creative Outlier Air.

Redatti in 6 differenti colorazioni, gli auricolari JBL Tune 225TWS soddisfano anche i padiglioni più esigenti, grazie all’adozione di driver da 12 mm, coadiuvati nella resa dall’uso del Bluetooth 5.0, capace di coprire in modo stabile, ed efficiente, una distanza di 10 metri dalla sorgente audio. Le batterie interne, da 22mA/3.85V, assicurano (dopo essersi caricate del tutto in 2 ore) 5 ore di autonomia, che possono arrivare a un totale di 25 grazie alla morbida custodia, a forma di sasso di fiume, con coperchio curvo sollevabile e ricarica via microUSB Type-C.

Volendo aumentarne il tempo d’uso, è possibile ricorrere alla funzionalità Dual Connect: quest’ultima, secondo quanto rende noto il costruttore sulla landing page del prodotto, permette di adoperare le unità di emissione anche in modo indipendente, una per volta (magari mentre l’altra è in carica o risposa già caricata nella custodia) sia per ascoltare la musica, che per gestire a mani libere le telefonate in vivavoce.

Dotata dei classici comandi touch sulle stanghette in stile AirPods, utili anche per conservare una discreta percezione dei suoni ambientali in ottica sicurezza, i JBL Tune 225TWS supportano anche i comandi vocali verso l’assistente virtuale di riferimento: purtroppo, la scheda tecnica non reca la presenza di alcuna forma di immunità da liquidi e polvere certificata dalla sigla IP e, dunque, gli stessi non si rivelano adatti a un uso in concomitanza con i propri allenamenti.

Ad oggi, gli auricolari senza fili JBL Tune 225TWS hanno appena fatto il loro esordio, a partire dal mercato indiano, tramite lo store ufficiale del brand, prezzati a 8.499 rupie, corrispondenti a circa 96 euro.