Jabra Evolve2 Buds: in arrivo gli auricolari true wireless adatti al lavoro ibrido

Ascolta questo articolo

Ottobre si appresta a essere un mese ricco di novità per il marchio danese Jabra che, dopo gli auricolari Engage 50 II e Jabra Engage 40 di inizio mese, dedicandosi questa volta al target dei professionisti impegnati nel lavoro ibrido, e quindi spesso in movimento, ha annunciato i nuovi auricolari senza fili Evolve2 Buds, in vendita da fine Novembre al prezzo di 259 euro.

I nuovi auricolari si confermano adatti al mondo del lavoro, essendo certificati per l’uso con le principali piattaforme di meeting online e di UC (Unified Communications), tra cui Microsoft Teams e Zoom: per un uso confortevole e prolungato, i nuovi arrivati mettono a disposizione il test di calzata ottimale “MyFit“, che emette un multi tono per valutare se l’aderenza possa essere migliorata, con annessi suggerimenti ad hoc. A ciò vengono aggiunte anche altre tecnologie.

In particolare, la tecnologia PeakStop evita – istantaneamente, “non appena riceve un segnale audio eccessivamente elevato“, i picchi acustici, come può essere il tono di chiamata di un fax, i fischi repentini, il segnale di interruzione improvvisa della linea telefonica. Diversamente, la tecnologia SafeTone protegge l’udito dell’utente secondo le regole fissate da UE e USA in relazione al rumore sul luogo di lavoro. Ovviamente, non manca la cancellazione attiva del rumore, o ANC, che può essere regolata dall’utente, per concentrarsi totalmente su quanto ascolta o solo per ridurre la rumorosità ambientale, tenendo conto che è anche possibile innestare la modalità di trasparenza (qui nota come “HearThrough “) per sentire i suoni ambientali.

In una comunicazione, è importante non solo ascoltare, ma anche accertarsi che al mostro interlocutore arrivi bene la nostra voce, e solo quella. In questo senso, gli auricolari Evolve2 Buds, grazie alla combinazione di appositi algoritmi, di sensori a conduzione ossea e di 4 microfoni, supportano a la tecnologia MultiSensor Voice che garantisce all’interlocutore di sentirci in modo chiaro, bloccando i rumori circostanti.

In ambito connettività, il Bluetooth degli auricolari Evolve2 Buds gestisce il multi-point, con connessione simultanea a due sorgenti: volendo, si può ricorrere al dongle USB plug-and-play, che permetterà di muoversi in un raggio di 20 metri, senza interruzioni o interferenze sulle comunicazioni in atto. Chiude il quadro complessivo del prodotto l’autonomia: qui vengono dichiarate 5 ore ad auricolare (usabile anche singolarmente), che diventano 33 con l’annessa custodia, caricabile anche in wireless.