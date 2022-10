Engage 50 II e Jabra Engage 40: ufficiali le nuove cuffie professionali di Jabra

Ascolta questo articolo

Ad appena pochi giorni di distanza dal varo degli auricolari Jabra Connect 5t, il marchio danese noto per le sue soluzioni audio ha annunciato, in favore dei contact center digitali che desiderino una customer experience senza eguali, le cuffie professionali Jabra Engage 50 II e Jabra Engage 40. ambedue certificate Microsoft Teams e predisposte per supportare le principali piattaforme di contact center.

Le cuffie Jabra Engage 50 II (279 euro sia stereo che mono), presentata con l’ambizione di essere “la migliore cuffia per chiamate cristalline”, a tal scopo mette in campo algoritmi ad hoc e un sistema a 3 microfoni che permette di cancellare i rumori di fondo sino a 36 decibel, anche per avere conversazioni chiare in vista di un’impeccabile trascrizione delle stesse. Di base, questo tipo di cuffia ha un controller di collegamento di tipo removibile, poggiabile accanto alla tastiera sulla scrivani, che offre un rapido accesso ai principali controlli e presenta una piccola rotellina per la regolazione del volume. La feature SmartRinger invece evita di perdere le chiamate, avvisando gli utenti anche nel mentre non indossano queste cuffie.

Ancora all’interno della linea Engage arrivano poi anche le cuffie Jabra Engage 40 (219 euro stereo, 199 euro mono). Queste ultime puntano molto sulla comodità, visto che spesso vanno indossate per lunghe ore, anche per attività coaching e onboarding verso i nuovi dipendenti.

Sono infatti ultraleggere, con padiglioni isolanti dai rumori posti ad angolo retto e, all’interno, un motivo a labirinto, sempre con lo scopo di alleviare la pressione sul capo. In tema di qualità sonora mettono in campo due microfoni di alta qualità, che grazie a un’apposita tecnologia, sono ottimizzati per esaltare ogni parola pronunciata: il controllo avviene mediante un telecomandino in linea, provvisto di pulsanti programmabili.

Onde ottenere un buon feedback sulle conversazioni, si può ricorrere o al Jabra SDK supportato dalle piattaforme Nectar, Virsae e Operatao, più facilmente, dal programma desktop “Jabra Engage +” che, prima di una chiamata, evidenzia se siano ottimali la qualità della voce, i rumori di fondo, la posizione del microfono, mentre, durante le chiamate, supportano nel correggere eventuali problematiche, fornendo subito dopo un report post-call.