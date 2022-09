Jabra Connect 5t: ufficiali con ANC gli auricolari senza fili anche per il lavoro a distanza

Ascolta questo articolo

Secondo il rapporto Hybrid Ways of Working 2022 pubblicato da Jabra, i dipendenti preferiscono per il 57% un modello di lavoro flessibile, con addirittura il 28% che, invece, opta per soluzioni totalmente in remoto, da casa. Proprio tenendo conto di questo trend, il brand danese noto per le sue cuffie ha ampliato la serie ad hoc “Connect”, già comprensiva del vivavoce portatile Connect 4s e delle cuffie Connect 4h, di un nuovo prodotto, rappresentato dai Connect 5t (169.99 euro) che portano alla gamma in oggetto i vantaggi degli auricolari true wireless, usabili anche nel tempo libero.

I nuovi auricolari Connect 5t (20 x 20.54 x 27 mm) hanno uno chassis, impermeabile secondo lo standard IP55, che ricorda molto i già noti Jabra Elite 5, con una forma un po’ triangolata che rievoca il plettro di una chitarra.

Molto leggeri, con 5 grammi per unità, con superfici esterne per il tocco (con cui anche richiamare i concierge virtuali Alexa e Assistant o entrare direttamente nella propria musica preferita via Spotify Tap), si accoppiano facilmente ai dispositivi Windows e Android grazie alle funzioni Microsoft Swift Pair e Google Fast Pair: il Bluetooth, 5.2, supporta i codec AAC, SBC e Qualcomm aptX, oltre alla connessione multipoint verso due dispositivi in contemporanea.

Sul piano propriamente inerente all’audio, i Jabra Connect 5t annoverano driver da 6 mm (con 20Hz – 20000Hz come risposta in frequenza per la musica e 100Hz – 8000Hz per la voce) e implementano 6 microfoni MEMS, di cui alcuni rivolti a captare i rumori esterni e altri quelli interni alla cavità auricolare: tale array permette di conseguenza di abilitare una cancellazione attiva e ibrida del rumore, ma anche, per assicurare chiamate sempre nitide anche all’aperto, di ottenere la soppressione del fruscio cagionato dalle folate di vento.

In tema di autonomia, gli auricolari Jabra Connect 5t, a carica completata in 180 minuti, vantano 7 ore di funzionamento, che salgono a 9 facendo a meno dell’ANC. Grazie alla custodia (20 x 20.54 x 27 mm per 40 grammi) caricabile anche in wireless Qi via pad incluso in confezione, nelle stesse condizioni, si arriva a un totale di rispettivamente 28 e 36 ore: la funzionalità di ricarica rapida, infine, assicura in 10 minuti di rabbocco 1 ora extra di funzionamento.