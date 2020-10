Itel all’attacco dell’India con 6 smart TV anche 4K con Dolby Audio

Itel, brand del gruppo Transsion Holdings, vicino ad essere, secondo alcune stime, il 6° brand mondiale quanto a telefonia mobile (tramite i marchi Itel, Infinix, Tecno), ha annunciato un’ampia serie di smart tv per il mercato indiano, partendo dai 32 per arrivare ai 55 pollici, incluse rispettivamente nelle serie I, C, ed A.

Nella serie I, è collocata la smart TV I5514IE con risoluzione 4K UHD: quest’ultima vanta cornici estremamente ben ottimizzate su tutto il perimetro, in particolare su 3 lati, mettendo in risalto le immagini su un pannello reattivo (8 ms come tempo di risposta), certificato come di grado A+, da 55 pollici. Senza la necessità di dover ricorrere a una soundbar esterna, l’UHD TV I5514IE di Itel vanta un output sonoro da 20W, con beneficio del Dolby Audio, per un feel acustico all’insegna del surround e dell’home theatre (in virtù di diverse modalità ad hoc): l’hardware in generale è mosso da un processore a 4 core A53 (1.0 GHz) supportato da 1.5 GB di RAM e da 8 GB di storage, sufficienti a ospitare il sistema operativo Smart OS 9.0 che, mediante gli store applicativi NetRange e Gaia, consente il download di diverse piattaforme di streaming famose (Prime Video, YouTube, Netflix), anche a livello meramente locale.

Sempre nelle serie I rientrano altri 3 modelli, tra cui l’Itel I4310IE, sempre UHD 4K ma da 43 pollici, oltre al FullHD I4314IE da 43 ” ed all’HD Ready I32101IE da 32”: le specifiche, anche di design, in questi modelli sono del tutto simili a quanto visto nel precedente 55 pollici, compreso il supporto alla funzione di screen casting proprietaria nota come Itel Cast, con la differenza che la RAM in supporto del processore, in questi casi, è ridotta a 1 solo GB.

Sempre connessa al web via Wi-Fi, è anche la smart TV Itel C3210IE che fa la sua comparsa nella serie C con un pannello da 32 pollici, risoluto a 1366 × 768 pixel (quindi ancora in HD Ready), con 60 Hz di refresh rate, contenuto entro esilissime cornici da 35 mm: l’effetto immersività, generato dalle immagini quasi sospese nel vuoto, è accompagnato sul versante sonoro dal Dolby Audio concesso in supporto dell’impianto acustico, da 20W di potenza, sempre con simulazione del surround. Lato software, invece, risultano già precaricate 8 app di streaming che spaziano tra diversi generi contenutistici, tra cui social, kids, sport, musica, film, etc.

La diagonale da 32 pollici tocca anche all’HD ready Itel A3210IE, montante un pannello di grado A con un buonissimo tempo di risposta, sostanziato in 7 millisecondi: l’audio è meno potente dei compagni di presentazione, stante un’emissione di 16W, riscattata parzialmente dall’integrazione, in sede di equalizzazione, di “effetti sonori multi-scenario“.