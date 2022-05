ISE 2022: da Hisense tante novità con schermi interattivi e non solo

Ascolta questo articolo

La ricca kermesse catalana di ISE 2022 sta vendo sfilare, lungo le sue tante giornate di manifestazioni che si concluderanno il 13 Maggio, diversi protagonisti, tra cui Panasonic e Samsung: a questi si è anche aggiunto – al day two – il brand cinese Hisense, che ha sfoggiato diverse novità, tra cui (oltre alle sue recenti laser TV) anche alcune relative agli schermi hi-tech.

Tra gli schermi interattivi inseriti nella gamma WR, il modello 75WR6BE, che deve la sua sigla al fatto d’essere dimensionato a 75 pollici, adotta una risoluzione UltraHD e un sistema di retroilluminazione Direct LED che garantisce 1.200:1 come rapporto di contrasto e 370 nits come luminosità tipica. Grazie al multi-touch, supporta sia 20 tocchi in contemporanea che il supporto alle penne capacitive (due stilo incluse in confezione) per prendere appunti sulle immagini.

Di base, nell’assetto hardware gestito da un processore octacore coadiuvato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, si fanno sentire chiari i due speaker da 15W cadauno, con le videoconferenze che possono essere supportate, oltre che dall’array esa-microfonico con noise reduction, anche dall’opzione per la webcam UHD ultragrandangolare (120°). Anche il supporto con le ruote è disponibile a parte in qualità di opzione.

La serie WF, invece, stigmatizza gli schermi LCD ad alta luminosità, per ora concretizzatisi nei modelli, da 55 pollici, 55WF25P (FullHD sino a 2.500 nits operativo sino a 50mila ore 24 ore su 25, 7 giorni su 7) e 55BM66AE (500 nits tipici, ancora a lunga operatività). Restando negli schermi adatti alle attività commerciali, ma spiccatamente dedicato al Digital Signage, si trova il display 55B4E31T, un UHD ancora da 55 pollici illuminato a 500 nits, con retroilluminazione Direct-LED, che riproduce contenuti da una molteplicità di sorgenti (schedine microSD, backup USB, rete locale LAN).

Adatto anche come vetrina digitale, essendo resistente a urti e intemperie, come pure dall’alto della sua diagonale, il monitor Ledwall All in One è un pannello LCD da 138 pollici risoluto in FullHD, molto luminoso (1.000 nits regolabili), in cui i pixel distano l’un dall’altro 1.59 mm. A gestirlo, lato software, è Android Oreo 8.0 mentre, quanto ad hardware, “traina il carro” un processore con 4 core da 1.7 GHz di clock frequency coadiuvato da 4 GB di RAM e da 16 GB di storage di tipo economico (eMMC).