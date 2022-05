Panasonic, a ISE 2022, anticipa diverse novità per il lavoro ibrido

Ascolta questo articolo

In occasione dell’evento ISE (Integrated Systems Event) 2022, organizzato a Barcellona (in ritardo rispetto al programma iniziale di Febbraio), il brand nipponico Panasonic ha anticipato diversi nuovi prodotti, tra cui proiettori e display professionali.

Tra i proiettori LCD annunciati, la serie PT-LMZ460 si fa apprezzare per la sua capacità di ottenere immagini luminose (4.600 Lumen su immagini nativamente in WUXGA) che, grazie all’impiego di obiettivi con zoom 1.2x, offrono immagini nell’aspect ratio originale, potendo sfruttare un’extra zone dello schermo per accludervi fogli di calcolo o pagine web. Inoltre, in quanto attrezzata con la funzione Quick Startup, può avviare le proiezioni dalla fase di stand-by in appena 1 secondo. La serie Panasonic PT-TMZ400, come l’altra in arrivo sul mercato a Settembre, e come l’altra accomunata dall’efficienza energetica e dall’affidabilità della soluzione SOLID SHINE per la proiezione laser, è invece indicata per le fattispecie d’uso del digital signage e dei piccoli musei: anche in questo caso, si riscontra una luminosità di 4.000 Ansi Lumen di picco sulle immagini WUXGA.

Entro i 20.000 Lumen, e nel segmento compatto, rientrano invece altre serie di proiettori. La gamma PT-RQ25K (da Settembre), adatta al rental & staging per la sua facilità di gestione e configurazione, comprenderà 4 modelli, tra cui il più piccolo al mondo modello 4K a 3 chip DLP: diversamente, il modello PT-MZ20K (da Dicembre), anche molto silenzioso, indicato per i contesti d’uso del lavoro ibrido, per le sale conferenze e i contesti corporate, sarà da preferirsi per la qualità delle immagini renderizzate in ambienti molto luminosi.

Tra gli altri prodotti presentati dal responsabile delle soluzioni visuali di Panasonic, Hartmut Kulessa, spicca anche la serie dei display professionali EQ2 (dall’estate): questi ultimi, cadenzati nelle diagonali da 86/75/65/55/50/43 pollici, indicati per i contesti educational e corporate, si dimostrano innanzitutto pratici, grazie alla funzione Whiteboard (ingrandimento o compattamento dei contenuti via mouse, note prese direttamente sulle immagini), ma puntano tanto anche sulla collaborazione, sia grazie alla soluzione PressIT (presentazioni wireless) che tramite lo slot per gli Smart Display Module di Intel.

Infine, Panasonic ha presentato la soluzione PressIT360 (Luglio 2022) ideale per le riunioni ibride, essendo in grado di riprendere i relatori sino a 5 metri di distanza, equalizzando il suono, per elevarne la qualità anche rimediando a rumori o echi, indipendentemente dal fatto che l’oratore sia in presenza o intervenga in remoto.