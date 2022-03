iQOO ufficializza il collare audio da gaming iQOO Wireless Sport Neckband Earbuds

In casa BBK le neckband non sono propriamente una novità, con il colosso cinese che di recente ne ha lanciata una tramite il sotto-marchio Dizo. Nelle scorse ore, però, alla stessa è andata a far compagnia un nuovo modello, presentato in occasione del lancio del gaming phone iQOO Z6 5G.

La neckband iQOO Wireless Sport Neckband Earbuds, sul cui conto sono finalmente emerse le specifiche tecniche complete, ha un’impermeabilità IPX4 che ne assicura la resistenza a sudore e schizzi di pioggia: le due unità d’emissione hanno pareti esterne magnetiche, per essere collegate quando non in uso. Sempre nell’ottica di favore una certa facilità d’uso, lungo il collare, a destra, vi è un telecomandino con un LED, la porta microUSB Type-C di ricarica, e i controlli per la multimedialità.

La iQOO Wireless Sport Neckband Earbuds, capace di supportare il passaggio rapido tra i dispositivi, beneficiata dall’integrazione dell’assistente vocale proprietario Jovi, ospita nei due auricolari dei driver da 11.2 mm, associati a diaframmi in polimero e a bobine mobili in leggero alluminio rivestito da rame (altrimenti detto C.C.A.W) che, in ragione di tale array, promettono bassi potenti e corposi. Con lo scopo di catturare la voce mettendola in primo piano rispetto ai suoni ambientali, entra invece in gioco un microfono ad alta sensibilità (-42dB ± 30dB a 1kHz).

Concepita come rivolta ai giovani che, nel giocare sugli smartphone cercano un buon dispositivo audio in supporto, la iQOO Wireless Sport Neckband Earbuds, nel connettersi via Bluetooth 5.0 (ottimizzato col supporto ai codec AAC e SBC), sfoggia una latenza molto bassa, pari a 80 millisecondi, utile nel gaming o nella visione dei film, per sincronizzare il suono a quanto appare sullo schermo.

Sul versante dell’autonomia, la fascia da collo iQOO Wireless Sport Neckband Earbuds è provvista d’una batteria integrata da 192 mAh che, a carica cablata completa, promette qualcosa come ben 18 ore di funzionamento. Allo stato attuale, in merito ai termini distributivi del prodotto, è noto che lo stesso sarà commercializzato su Amazon e presso l’e-commerce ufficiale del brand, in India, al prezzo di 1.799 rupie (circa 22 euro), in una data ancora non pervenuta.