Instax Square Link: ufficiale la stampante portable istantanea di Fujifilm

Il brand nipponico Fujifilm, celebre anche per le sue fotocamere a stampa istantanea, nelle scorse ore ha annunciato un nuovo prodotto per i nostalgici delle foto stampate, in veste di stampante istantanea portable Instax Square Link, prezzata a 149.99 euro su Amazon Italia.

Compatta con peso di 236 grammi e dimensioni di 105 mm x 127,5 mm x 37,5 mm, la Instax Square Link è cadenzata in bianco cenere Ash White e verde notte Midnight Green, con custodie tessutate (vendute a parte, per la cifra di 19.99 euro cadauna) nello stesso colore. Di base, la Instax Square Link stampa immagini risolute a 800 x 1.260 pixel, con 318 dpi (punti per pollice) che si palesano lentamente, in 90 secondi, con metodi di registrazione via esposizione a 3 colori con OLED, su pellicole squadrate da 86 x 108 mm (un formato intermedio tra quello a carta di credito della Mini Link 2 e quello con larghezza doppia della Link Wide) ove l’immagine va ad occupare 62 x 99 mm di spazio.

La stampa, inoltre, può avvenire in modalità “Natural”, o “Rich”, che promette stampa dai colori più vivaci e dai contrasti più forti. Secondo The Verge, il costo di ogni stampa, è di 90 centesimi di dollaro, di molto superiore a quello della carta Zink usata dalla rivale Canon Ivy, che prezza sostanzialmente ogni stampa a circa 50 centesimi. Autonoma per 100 stampe dopo la carica, in 80-120 minuti via microUSB Type-C, la stampante istantanea Instax Square Link da il meglio di sé con la companion app Instax Square Link.

Quest’ultima permette di usare le foto presenti nello smartphone collegato in Bluetooth, di estrarre un fermo immagine da un video, di applicare cornici, filtri, di ritagliare l’immagine o ruotarla, di eseguire delle correzioni basiche od ottenere un collage,

Mediante la stessa companion app per Android e iOS, si può anche prelevare un disegno da un foglio di carta e aggiungerlo all’immagine. Via funzione Instax Connect, si può applicare una frase o l’estratto di una chat all’immagine, mentre la funzione “stampa AR” permette di ottenere una foto con un QR stampato in un angolo, scansionando il quale via app Instax Square Link, il nostro interlocutore potrà notare animarsi sulla foto, testi, doodle o altri effetti.