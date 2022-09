Insta360 X3: ufficiale la fotocamera immersiva di nuova generazione

Ascolta questo articolo

A poco più di un mese dal lancio della sua webcam 4K, il marchio cinese Insta360 ha presentato la sua nuova compact camera per le riprese immersive, la Insta360 X3 (in vendita presso rivenditori selezionati, su Amazon o lo store ufficiale al prezzo di 539,99 euro) che, più ingrandita rispetto al passato, approfitta delle maggior dimensioni per migliorare in autonomia, implementare un display più grande e un sensore maggiorato, con tutti i vantaggi del caso.

Impermeabile sino a 10 atmosfere, ma all’occorrenza addizionabile con copri-obiettivi aggiuntivi, rispetto all’X2 (1/2.3) usa sempre due sensori, ma di tipo 1/2 (pari a 8 x 6,4 x 4,80 mm, con un’area di 30,70 mm2 e una proporzione in 4:3, in sostanza come sui droni DJI Mavic Air 22) che permettono, a 360°, di ottenere riprese immersive sino al 5.7K (a 30/25/24fps) e foto da 72 megapixel, potendosi prendere poi tutta la libertà possibile per croppare il contenuto per adattarlo ai 9:16 di TikTok o ai 5:3 di Instagram, ma anche divertendosi a fare i registi, visto che si ha tutto il tempo di scegliere l’inquadratura migliore.

Operando con ambedue i sensori, con la modalità Selfie Stick Invisibile si potrà far sparire il bastone da riprese nel caso si vogliano ottenere perfette riprese in terza persona mentre, optando per la Me Mode, si possono ottenere video selfie senza reframing a 60fps sempre occultando il selfie stick. Volendo, è possibile usarla come una action camera, in modalità a una sola fotocamera, ad esempio per realizzare video ultrawide (170°) a 2720 x 1530p, cioè a 2.7K con 60/50/30/25/24fps. Al di là di come si deciderà di operare per le riprese, anche eseguendo un reframe, in ragione dell’audio spaziale, si avrà sempre il risultato che l’audio segua l’azione.

Ancora in termini di vantaggi del nuovo sensore, con la Insta360 X3 risulta possibile realizzare timelapse 8K a 360 gradi e migliorare (in risoluzione e frame-rate) la resa degli effetti “bullet time” che possono arrivare al 4K@120fps o al 3K@180fps. Non meno interessante è quanto possibile realizzare con la funzionalità Active HDR che, via algoritmi di stabilizzazione, non solo evita le immagini fantasma (ghosting), ma porta anche a emergere più dettagli recuperando quelli che solitamente si perdono o non si colgono nelle aree troppo buie o sovraesposte.

Tra le dotazioni tecniche della Insta360 X3 figura anche il nuovo display in vetro temperato da 2.29 pollici, che può essere adoperato per vedere le anteprime o regolar le impostazioni, anche se in caso di guanti si possono sempre usare i 4 pulsanti fisici presenti. La batteria, da 1800 mAh, caricabile in 90 minuti a 15W via Type-C, fornisce sulla carta 81 minuti (nella realtà circa 60) registrando a 5.7K@30fps.

Immancabile, poi, quale valore aggiunto per la Insta360 X3, è il ricorso alla companion app Insta360: quest’ultima permette di animare le foto statiche (Photo Animato) e, nei video, di indicare il soggetto da seguire, o di lasciar che sia l’AI che selezioni i momenti clou del video. Con Shot Lab si ha invece a disposizione un hub di effetti creativi (tra cui il cinematografico Street Lapse e il suggestivo Sky Swap).