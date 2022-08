Insta360 Link: ufficiale la webcam smart 4K con intelligenza artificiale

Ascolta questo articolo

Mettendo a frutto le sue capacità nell’elaborazione delle immagini sposata all’intelligenza artificiale, Insta360, leader cinese nelle action camera smart (come la recente ONE RS 1-Inch 360 Edition), ha annunciato il suo ingresso nel mondo delle webcam, attraverso la Insta360 Link, messa a disposizione delle comunicazioni a distanza, e di diverse branche del lavoro da remoto (es. gli streamer che, magari, ricorrono a Teams, Zoom, Meet, Skype, etc, su Windows e macOS).

La nuova webcam Insta360 Link, dotata di un supporto da 1/4″ e di una clip integrata per lo schermo, ha un sensore top, da 1/2”, utile nell’assicurare un’elevata gamma dinamica anche in condizioni di scarsa luce ambientale, capace di riprendere in UltraHD 4k @ 30fps, con l’utente che, via tool Link Controller, potrà variare bilanciamento del bianco, esposizione, luminosità, frequenza di fotogrammi, etc). Grazie alla messa a fuoco fasica (PDAF), la messa a fuoco sarà a dir poco istantanea, laddove la funzione True Focus relegherà al passato gli episodi degli scatti sfocati.

La struttura a gimbal, assieme agli algoritmi dell’intelligenza artificiale, fan sì che la webcam Insta360 Link tenga sempre il soggetto al centro dell’inquadratura, zoommando al momento del bisogno, e che ne riconosca da lontano le gesture, con le quali sarà ad esempio possibile attivare una delle varie modalità operative.

Nello specifico, montando Insta360 Link su un supporto da tavolo, via modalità Overhead, sarà possibile riprendere dall’alto in basso, magari nel mentre si fa lo spacchettamento di un prodotto da presentare ai propri follower: con la modalità Ritratto, la ripresa sarà eseguita nel formato verticale, “tiktokkabile”, a 9:16 mentre la Whiteboard mode assicurerà una visione più chiara, a studenti e partecipanti a una riunione ibrida, di una lavagna.

Non meno interessante è la funzione DeskView, una modalità che, sposta l’inquadratura dal viso al piano di lavoro, usando degli algoritmi per correggere la prospettiva, sì da ottenere la corretta visualizzazione dei documenti posti sulla scrivania, all’insegna di una routine che ricorda la correzione della distorsione trapezoidale dei proiettori.

Attenta alla privacy, posto che – dopo 10 secondi di inattività – punta in basso, la webcam Insta360 Link si completa, doverosamente, con l’input sonoro, ottenuto grazie a due microfoni con cancellazione del rumore. Il nuovo prodotto può esser comprato da oggi presso i rivenditori autorizzati e sull’e-commerce Insta.360, al prezzo di 369.99 euro, comprensivi anche di adattatore Type-C / Type-A, cavo USB Type-C, e di 4 marker per perimetrare la lavagna.