Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition: presentata la nuova action camera immersiva

Le videocamere di ripresa a 360° non sono una novità dell’ultimo momento, basti pensare al lontano 2015, quando Nokia presentò la fotocamere stereoscopica Ozo: i modelli attuali, però, hanno sempre patito una risoluzione ferma al 5.7K, e la perdita di dettagli nelle zone di giunzione delle due “cupole”. Tenendo conto di questi problemi, e sfruttando la collaborazione iniziata nel 2020 con Leica, il brand cinese Insta360 ha annunciato la nuova action camera Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition.

La Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition ( 53. 2x 49.5 x 129.3 mm, per 239 grammi) ha un form factor che le consente di essere montata sul casco di monitoraggio dei cantieri, su uno zaino, su un’auto, su una bici, senza mai preoccuparsi delle condizioni atmosferiche, essendo impermeabile secondo il grado IPX3, in modo da ottenere veri e propri tour virtuali, ad esempio in stile Google Street View, sfruttando – in attesa di un apposito kit di sviluppo – le principali piattaforme del settore, tra cui OpenSpace e Matterport.

Capace di realizzare sensazionali riprese in terza persona o l’effetto vertigo (dolly shot) tanto caro a Hitchcock, ma anche riprese in stile drone senza il problema del selfie–stick, che viene eliminato in automatico, la Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition monta due sensori CMOS da 1 pollice, che permettono di ottenere immagini a 360° risolute a 21 megapixel (6528×3264 mpx secondo un formato 2:1), in formato insp e RAW, e video a 360° sino al 6K (5888×2944@30fps), in formato insv, applicando i profili colori a scelta tra LOG, vivido e standard.

Nella nuova action camera, risulta superfluo adoperare il gimbal: riprese fluidi e ben stabili verranno ottenute in modo definitivo, grazie all’azione combinata degli algoritmi per la livellazione dell’orizzonte e di quelli per la stabilizzazione (FlowState): gli amanti delle realizzazioni creative potranno comunque apprezzare il realizzare di riprese in loop, magari per un documentario, o la possibilità di ottenere Timelapse e TimeShift dell’aurora boreale. L’audio, stereofonico, potrà beneficiare della riduzione del riverbero del vento.

Grazie all’applicazione per smartphone, via intelligenza artificiale e Shot Lab, sarà un gioco da ragazzi applicare effetti come lo star trail, il dolly zoom e la clonazione: necessitando di controlli manuali più granulari, o volendo spaziare in post-produzione, magari per cambiare in un secondo momento il soggetto catturato, l’angolo di ripresa o l’inquadratura, si potrà usare il plug in per Adobe Premiere Pro o il programma, per PC e Mac, Insta360 Studio.

Sul piano delle foto, alle modalità intervallo, scatto notturno, raffica, starlapse, standard, etc, va ad aggiungersi anche la Pure Shot HDR che cattura 9 scatti a diversa esposizione, sfruttando la tecnica del bracketing dell’esposizione automatica, ottenendo immagini dall’alta gamma dinamica che offrono più dettagli utili per la post-produzione.

I contenuti realizzati dalla action camera Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition, prezzata anche sullo store ufficiale (store.insta360.com) a 939.99 euro, possono essere stoccati su una microSD e trasferiti via microUSB Type-C: ciò sempre che non ci avvalga della possibilità di effettuare stream live, via modalità 360 Live o, con prospettiva fissa, Reframe Live, mediante Wi-Fi ac. L’operatività promessa dal costruttore, secondo test in laboratorio riprendendo in 6K@30fps, è di 62 minuti, grazie alla batteria da 1350 mAh caricabile da spenta in 90 minuti.