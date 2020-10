Insta360 ONE X2: ufficiale la compact camera per riprese a 360° in 5.7K

A distanza di poco meno di un anno dal varo della fotocamera modulare One R, il marchio cinese Insta360, esperto nell’innovazione fotografica compatta, ha annunciato (dopo la validazione a Luglio presso la FCC) la nuova foto/video camera tascabile Insta360 ONE X2, già acquistabile (per 489,99 euro) rivolgendosi ad alcuni rivenditori accreditati (Adoama, B&H Photo Video) o allo store ufficiale del brand, presso cui sarà anche possibile reperire gli accessori ufficiali della stessa (rinnovato cavetto Bullet Time, naturalmente occultato in fase di montaggio, e copriobiettivi).

Insta360 ONE X2 (4.62 x 11.30 x 2.98 cm, per 149 grammi), formalmente somigliante al precedente modello a parte il touchscreen HD che sostituisce il vecchio display con pulsanti fisici, ha un telaio impermeabile sino a 10 metri (IPX8), sebbene possa realizzare contenuti anche a profondità maggiori (45 metri), se incapsulata nella sua custodia subacquea ufficiale, facendo in ambedue i casi affidamento sulla funzione “AcquaVision“, che restituisce quasi l’illusione di trovarsi alla luce del sole, avendo bilanciato a puntino i colori.

I due obiettivi gemelli (f/2.0, lunghezza focale a 7.2 mm, ISO sino a 3.200, bilanciamento del bianco da automatico a 7500K, valore di esposizione a ±4EV) permettono di realizzare panorami ultragrandangolari (InstaPano, 4320 × 1440 pixel) in formato 3:1, senza dover scorrere un obiettivo lungo la linea dell’orizzonte contando su cattive cuciture software, foto immersive a 360° (6080 x 3040 pixel) in formato 2:1, e ottimi scatti (privi di rumore e con dettagli preservati) anche con poca luce (via PureShot per l’aumento della gamma dinamica).

I video, con codifiche H.264/H.265 secondo vari profili colore (standard, LOG, Vivace), beneficiano – allo stesso modo – di varie modalità creative, tra cui la possibilità di riprendere in contemporanea da prospettive differenti (Multi View), suggestiva al pari delle riprese a 360° (per video girati da ambedue gli obiettivi, a 5.7K@30/25/24fps, con la scelta ex post, manuale o automatica, della prospettiva migliore) o ultragrandangolari (da un solo obiettivo per volta, da 2560 x 1440@30/50fps a 1080@30/50fps, pronti da condividere), con le ultime due modalità beneficiate dagli algoritmi stabilizzanti (a 6 assi) FlowState (per il livellamento dell’orizzonte quasi come se si fosse su un gimbal) e dalla feature TimeShift (settare la velocità di riproduzione rallentandola sino al momento clou di un timestamp, a cui far seguire un cambio d’inquadratura), e la funzione “Deep Track” che invece consente di tenere il soggetto scelto, anche animali e persone, indipendentemente dagli ostacoli incontrati, al centro dell’inquadratura.

Le funzioni per i live, nella fotocamera Insta360 ONE X2, rendono possibile avvalersene per dirette grandangolari, magari da trasmettere su Zoom, o avvolgenti (360°, via funzione RTMP) sulle piattaforme (come YouTube e Facebook) che supportano tale formato.

Anche la sezione audio non è stata trascurata: grazie all’integrazione di 4 microfoni, l’utente potrà impiegare la compatta Insta360 ONE X2 per ottenere suggestive acquisizioni ambisoniche o, se del caso, “tradizionali” registrazioni stereo, con in più la cancellazione del rumore del vento in sottofondo.

A completamento della sezione editing, concorre innanzitutto la rediviva modalità “selfie stick invisibile”, che ovvia alla mancanza di un drone o di un cameraman, nascondendo – in fase di “cucitura” (200+200°, per ottenere una visuale a 360° mediante parziali sovrapposizioni) tramite la companion app – il selfie stick utilizzato. Non mancano, sempre nell’app Insta360, o nel software per PC Insta360 Studio, la suite Shot Lab che, importato un video della ONE X2, lo arricchisce con effetti stupefacenti, tra cui i cinematografici Stop Motion, Dolly Zoom, Ghost Town (rimuove le persone dal girato in time-lapse a 360°), e Shadow Clone/Clone Trail (pratica e intuitiva clonazione della propria figura), e la modalità “Auto Frame” che, concedendo all’utente la libertà di inquadrare quel che desidera, si occupa poi si selezionare in totale autonomia, analizzato il girato frame per frame, i momenti migliori.

Conclude il novero delle specifiche in dotazione alla fotocamera compatta Insta360 ONE X2, autonoma per 80 minuti di riprese, in ragione della batteria da 1.630 mAh, anche la presenza dei controlli vocali, qualora la stessa sia lontana dall’utente, anche mediante gli auricolari AirPods, impiegabili nel contempo per registrare l’audio nell’eventualità che si sia in movimento.