Insta360 ONE RS: la action camera modulare migliora su vari livelli

Trascorsi due anni di sviluppo dall’ONE X2, il brand cinese Insta360 ha rilasciato pubblicamente un nuovo prodotto, rappresentato dalla action camera modulare Insta360 ONE RS, erede del modello Insta360 ONE R, già disponibile globalmente presso rivenditori autorizzati e sullo store ufficiale Insta360.com

La fotocamera modulare (formata da obiettivo, nucleo e batteria) Insta360 ONE RS ha un telaio impermeabile sino a 5 metri in acqua, come da certificazione IPX8: rispetto al modello di cui raccoglie il testimone, migliora l’obiettivo e il nucleo. Nel primo caso, entra in gioco, in alternativa a un obiettivo grandangolare da 1 pollice, risoluto in 5.3K e coprogettato con Leica (con una batteria da 1.445 mAh autonoma per 84 min dopo un’ora di carica), e a una lente 360 5.7K (ideale per le riprese a 360° e, via design a doppia lente, per nascondere il selfie stick, autonoma per 82 min grazie alla batteria da 1.445mAh), un nuovo obiettivo da mezzo pollice, il Boost 4K (70.1×49.1×32.6 mm, per 125.3 grammi), risoluto in 48 megapixel, con f/2.4 di apertura, 3 profili colore diversi (Standard, Video e LOG), capace di riprese in mp4 a 4K@60fps in varie modalità (es. Slow Motion, Timelapse, Active HDR, TimeShift, loop) e di scatti non solo standard (ma anche nelle modalità HDR, Night Shot, Starlapse, intervallo, raffica, PureShot), predisposto sia alla modalità Widescreen 6K (riprese grandangolari catturando in formato 2.35:1 con massimo 6016×2560@25/24fps) che (nel ridurre l’effetto ghosting negli sport d’azione) a quella Active HDR, provvisto di una batteria da 1.445mAh (caricabile in 60 minuti, con autonomia di 75 minuti).

Il nuovo nucleo porta in dote diverse migliorie, a cominciare dalla sezione per la stabilizzazione proprietaria FlowState, ora svolta a livello hardware con la possibilità, avviando l’impostazione ideale dall’app mobile o dal programma per PC, di livellare l’orizzonte a 360 gradi indipendentemente da quale sia l’obiettivo usato per le riprese, sì che il video girato risulti sempre perfettamente livellato. Ancora, col nuovo nucleo si ottengono un modem per un Wi-Fi speedizzato del 50%, un menu rapido per accedere all’istante alle modalità di scatto predefinite, un microfono aggiuntivo e, durante le riprese video, uno zoom digitale istantaneo sino a 2.7x.

Ambedue gli elementi in questione, nuovo obiettivo Boost 4 e nuovo nucleo, compatibili anche con la vecchia Insta360 One R, sono montati su un rivisitato telaio predisposto con un pannello per la dissipazione termica, una protezione antivento per il microfono, e un sistema per sganciare e sostituire rapidamente gli obiettivi. All’insegna della versatilità, rimangono le sinergie con lo smartphone e il computer: nella prima fattispecie, collegata la Ista360 One RS ad un telefono, con l’app Insta360 sarà possibile usarla per il livestreaming mentre, esportati i file su una microSD via accessorio Quick Reader, collegando quest’ultimo allo smartphone, dalla succitata app si potranno usare vari tool di editing AI based, come FlashCut (sceglie i momenti migliori delle clip e li cuce assieme a ritmo di musica), Cinelapse (crea hyperlapse inserendo transizioni cinematografiche tra le clip), Shot Lab (con sempre nuovi effetti), Stop Motion, Clone e Snap Wizard. Coloro, invece che volessero usare questa fotocamera in join con un PC Windows o Mac, potranno sfruttare sia i plug-in per Final Cut Pro e Adobe Premiere Pro, che il programma gratuito di editing multipiattaforma Insta360 Studio.

Per le opzioni d’acquisto, fermo restando che telaio, obiettivo e nucleo si possano comprare anche separatamente, il kit Twin Edition (comprensivo di Boost 4K e obiettivo 360) costa 569.99 euro, la stessa cifra richiesta per l’Edizione 1 pollice, che scendono a 319.99 euro per l’Edizione 4K.