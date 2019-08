Insta360 GO, ufficiale la mini-videocamera stabilizzata e indossabile

Specializzata nel realizzare fotocamere compatte, spesso per riprese immersive ed avvolgenti, la cinese Insta360, praticamente leader del settore, ha presentato una nuova fotocamera mignon, la Insta360 GO, indossabile, ma più accessibile del modello originario, settato per sfornare riprese in 5.7K a 360°.

Piccola di dimensioni (50.46 x 59.76 x 25.5 mm per 43.3 grammi), Insta360 GO, per altro impermeabile rispetto al sudore, al contatto accidentale (10 secondi) con l’acqua, ed alla pioggia, grazie alla certificazione IPX4, può essere indossata (concorrendo di fatto con gli Spectacles 3 di Snapchat) mediante una clip o un aggancio magnetico (Magnet Pendant), poggiata su uno snodabile Pivot Stand, o attaccata a una parete via ventosa.

Insta360 GO utilizza il suo unico sensore ottico, da 6.5 megapixel, per scattare, esportate in jpg, foto con risoluzione a 2560 x 2560 pixel, o per girare, sempre stabilizzati (in virtù dello stabilizzatore esa-assiale FlowState), anche quando in movimento, dei video.

Questi ultimi, da 15 o 30 secondi, in formato finale mp4, possono essere di tipo standard o intervallati, con risoluzione 1080p@25 fps. Volendo essere creativi, si possono conseguire TimeLapse a 3.040 x 3.040@30fps, SlowMotion a 1.600 x 900@100fps, o HyperLapse a 2.720 x 2.720@30fps e, facendo ricorso all’app per smartphone Android/iOS (connesso via Bluetooth 4.0), è possibile generare video collage in post-produzione, scremando manualmente gli scatti per categoria (cibo, sorrisi, località, etc), onde applicarvi dei filtri o delle transizioni, o lasciando fare tutto alla funzione AI FlashCut, che mixa da sé gli scatti migliori.

La batteria dell’Insta360 GO è settata per supportare l’utente nell’ottenimento di 200 clip da 20 secondi cadauna (adeguatamente ospitati dallo storage locale, pari ad 8 GB), ricaricandosi in 20 minuti tramite la custodia rigenerante (50.46 x 59.76 x 25.5 mm, per 43.3 grammi), in grado di garantire 2.5 ricariche, ripristinando il proprio ammontare energetico (con connessione Type-C verso un device Android, o Lightning verso un iPhone) in un’oretta.

Insta360 GO è in vendita, con il suo look minimale in bianco, presso il sito ufficiale del brand, a 229.99 euro ma, aggiungendovi 10 euro extra, è possibile ordinare il proprio esemplare facendovi incidere sopra il proprio nome, così da farne per davvero un pendaglio smart.