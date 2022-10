Infinix presenta il notebook INBook X2 Plus e la smart tv 43 Y1

Ascolta questo articolo

Infinix, brand del gruppo cinese Transsion Holding, ha tenuto un evento nelle scorse ore nel corso del quale ha annunciato, per ora nel mercato indiano, il suo quarto notebook, l’Infinix INBook X2 Plus, e la smart tv Infinix 43 Y1.

Partendo dal laptop, l’Infinix INBook X2 Plus ha un telaio in blu, grigio e rosso, cui la lega di alluminio consente di restare entro un peso di 1.58 kilogrammi: le cornici attorno al display non sono sottilissime, ma neanche esagerate. Quella superiore ospita la webcam da 1080p accompagnata dal Flash LED, mentre quella in basso si nota maggiormente: nel mezzo è situato il display LCD da 15.6 pollici, risoluto in FullHD, con una luminosità di picco pari a 300 nits e una copertura del 100% sulla scala colore sRGB. La sezione sonora prevede due speaker ottimizzati per il DTS audio.

Lungo il perimetro del corpo macchina dell’Infinix INBook X2 Plus troviamo una HDMI 1.4, due USB 3.0, altrettante Type-C, lo slot per le schedine microSD, e il jack da 3.5 mm per le cuffie. Le connettività di bordo, intese come quelle senza fili, si sostanziano nel Bluetooth e nel WiFi 6. A consentirne l’uso, sotto la tastiera retroilluminata, è la scelta di processori Intel, di 11a generazione, che vanno dagli i3 agli i7, con la differenza che gli i3 e gli i5 si appoggiano alla scheda grafica integrata Intel UHD, mentre gli i7 puntano sulla più performante iGPU Intel Iris Xe.

Sul piano delle memorie, il notebook Infinix INBook X2 Plus, basato su Windows 11 Home, ospita sino a 16 GB di RAM di tipo LPDDR4x e uno storage SSD NVMe PCIe 3.0 fino a 512 GB di capienza: la batteria, da 50 Wh, viene rabboccata dalla ricarica rapida a 65W. Sarà possibile comprarlo dal 18 Ottobre, al prezzo di 32.990 rupie (413 euro) per la versione base da i3+8+256 GB, con quella che ha il doppio dello storage, 512 GB, prezzata a 35.990 rupie (450 euro). L’allestimento con Core i5 e 8 + 512 GB costerà invece 42.990 rupie (538 euro), contro le 52.990 (663 euro) della versione con Core i7 e 16 + 512 GB.

Passando alla smart TV Infinix 43 Y1. Quest’ultima pone cornici sottili attorno al pannello da 43 pollici, risoluto in FullHD, con 300 nits di luminosità massima, e supporto all’alta gamma dinamica nel formato HLG: la sezione audio conta sul jack da 3.5 mm per le cuffie e su due speaker da 20W cadauno in grado di gestire le tracce Dolby Atmos. Sul retro, spiccano due HDMI, una Ethernet (comunque presenti Bluetooth e Wi-Fi) e due USB.

A gestire la smart TV Infinix 43 Y1, evoluzione del modello da 32 pollici di Luglio, è, assieme a 4 GB di storage e 512 MB di RAM, un processore a 4 core sostenuto dalla scheda grafica Arm Mali G31. Secondo il costruttore, sono già integrate delle popolari piattaforme di streaming, come Prime Video, YouTube, ZEE5, e SonyLiv ed è in dotazione pure un telecomando. Lato distribuzione, sarà possibile comprarla su Flipkart al prezzo di 13.999 rupie (circa 175 euro).