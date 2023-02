INBook Y1 Plus: ufficiale il notebook low cost di Infinix con Windows 11

Ascolta questo articolo

Nota per i suoi smartphone, la cinese Infinix, da poco sbarcata anche in Italia, ha ampliato il proprio listino sino a comprendere i portatili o notebook. In tale segmento, dopo il varo lo scorso anno del modello INBook X2 Plus, ha inserito un nuovo laptop, l’Infinix INBook Y1 Plus di fascia economica, animato dal sistema operativo Windows 11 Home, e disponibile in tre vivaci colorazioni (argento, blu e grigio).

Il nuovo notebook INBook Y1 Plus ha un telaio in metallo, per la precisione in lega di alluminio, spesso 18,2 mm e dal peso di 1.76 kg. Il corpo macchina propone diverse porte, tra cui un combo jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, una HDMI 1.4, due USB 3.0, una USB 2.0 e una USB Type-C, che carica rapidamente (Power Delivery col 75% coperto in un’ora) a 65 W la generosa batteria di bordo, da 50 Wh che, una volta rabboccata, offre fino a 10 ore continuative di autonomia. Le connettività senza fili sono il Wi-Fi ac dual band e il Bluetooth 5.1.

Lo schermo dell’INBook Y1 Plus ha cornici sottili ai lati. In cima spicca una webcam da 2 megapixel in FullHD, accompagnata durante le videochiamate da due microfoni con cancellazione AI dei rumori. L’ascolto avviene mediante due speaker stereo con certificazione DTS. Tornando al display, quest’ultimo è un pannello LCD da 15,6 pollici con risoluzione FullHD a 1920 x 1080 pixel: la gamma colore sRGB è coperta all’80% mentre quella NTSC è coperta al 60%. La luminosità di picco è pari a 260 nits e vi è un trattamento anti-glare, cioè antiriflesso.

Di fronte, si staglia una tastiera con retroilluminazione accreditata di 1 ms come tempo di risposta: il touchpad sul davanti è ampio e in vetro AG. Tenuto a freno quanto a bollenti spiriti dal sistema di dissipazione del calore IceStorm, nel portatile Infinix INBook Y1 Plus opera il chipset dual core i3-1005G1 della decima generazione Intel, con 1,2 GHz come frequenza di clock base e 3,4 GHz in Turbo Boost, coadiuvato nelle elaborazioni grafiche dalla GPU integrata Intel UHD.

Il sistema si avvale di 8GB di RAM LPDDR4X e di 256GB / 512GB di storage SSD NVME PCIE 3.0 espandibile a 2 TB. Degno rivale degli HP 15s (con AMD Ryzen 3) e Acer Aspire 3 (sempre con AMD Ryzen 3), INBook Y1 Plus costerà, dal 24 Febbraio, 29.990 rupie (circa 323 euro) per 8+256 GB (circa 336 euro).