In arrivo i nuovi PC desktop e monitor MSI per i creativi

Dopo aver attenzionato il mondo del gaming e della produttività da ufficio, la taiwanese MSI torna ad occuparsi anche del popolo dei creativi, con la messa in campo (da Agosto) di due eleganti desktop tower, i P100X e P100A, e (da Settembre/Ottobre) di altrettanti monitor, i PS321QR (849.00 euro) e PS321URV (899.00 euro), sempre inclusi all’interno della serie di hardware “Creator”.

Partendo dai computer, questi ultimi si allineano alle esigenze dei creativi anche nel design, ispirato – tra minimalismo, forme geometriche e linee morbide – ai dettami estetici dell’importante designer ed architetto del XX secolo, George Nelson. Sotto un’apparenza incantevole e delicata, i due tower P100X e P100A (i cui prezzi variano a seconda della configurazione) celano una potenza da workstation ideale per supportare mansioni coinvolgenti grossi volumi di dati, anche in simultanea: nello specifico, ai timoni di comandi è possibile trovare processori Intel di 10a generazione, i9, abbinati e supportati da schede grafiche quali le prestanti Nvidia RTX, in grado di supportare funzionalità AI based, il ray-tracking, e i flussi video in risoluzione 8K.

Capaci di operare al massimo della loro potenza anche per lunghi lassi di tempo, i nuovi desktop Creative P100X e P100A di MSI giungono a tale risultato grazie all’impiego di un sistema di dissipazione termica, con raffreddamento ad aria, che gestisce distinti flussi di ventilazione per l’alimentatore, la GPU, ed il processore. Lato connettività, invece, pur presente la schedina di rete per gestire il nuovo standard senza fili Wi-Fi ax/6, è in dotazione una porta Ethernet per il Gigabit LAN a 2.5 Gbps massimi, onde minimizzare anche la latenza e ridurre le interferenze e, in più, stante la presenza di porte Thunderbolt 3, è possibile anche collegare, ad altissima velocità (anche 40 Gbps), magari per operare sui dati di un server NAS, dispositivi per lo storage esterno.

Lato software, MSI si è fatta trovare pronta con i suoi hub software. Il Creator Center permette di preimpostare l’equalizzazione dell’audio Nahimic, di predisporre i contesti di uso e di risparmio energetico, affinando il tutto anche a seconda del software di creatività usato (es. Magix o Adobe) mentre il ricorso al Creator OSD agevola enormemente l’utente nel settare da mouse e tastiera i parametri per i display collegati, e magari sostanziati proprio nei nuovi PS321QR e PS321URV.

Secondo la nota del costruttore, i nuovi monitor PS321QR e PS321URV, opzionabili in QHD a 160 Hz o in 4K a 60 Hz, impiegano la tecnologia Rapid IPS, risultano molto accurati dal punto di vista cromatico (99% sulla scala RGB, con differenza cromatica Delta-E inferiore o uguale a 2), evitando anche le aberrazioni date dalla luce ambientale, grazie al frontalino ad aggancio magnetico, e godono della certificazione VESA HDR600 (gestione colore con profondità a 10 bit, neri profondi, luci alte, con luminosità massima a 600 cd / m 2). Non manca, dulcis in fundo, un lettore laterale per le schedine di memoria, per un backup al volo dei propri lavori.