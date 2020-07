Modern 14: MSI aggiorna il notebook business, ora anche con AMD 4000 series

MSI, brand taiwanese noto prevalentemente per il suo impegno nel gaming, da qualche tempo ha ideato una linea di notebook anche per i professionisti che, grazie ai laptop Modern, possono godere di stile e potenza, in un format portable, senza dover ricorrere a eccessivi investimenti. Proprio la gamma di portatili menzionata, nelle scorse ore, ha beneficiato di un restyling sia estetico che hardware, col nuovo Modern 14.

MSI Modern 14 si presenta in due diverse colorazioni, col telaio in Onyx Black che esprime sobrietà e solidità, e la variante in Bluestone che comunica libertà e creatività: alla vista, il feel è morbido, quasi vellutato, in netto contrasto col tocco, che evidenza il processo di sabbiatura cui è stato sottoposto il telaio in alluminio (319 × 220.2 × 16.9 mm, per 1.3 kg).

Tra cornici ben ottimizzate (90% di screen-to-body), è contenuto il display da 14 pollici risoluto in FullHD, col 100% di copertura sullo spazio colore sRGB, sormontato da una webcam HD e capace di piegarsi a 180°, mediante l’apposita cerniera, per una più agevole condivisione dei contenuti. Ai lati del corpo macchina, è possibile reperire, tra le varie porte, un lettore di schede microSD, una HDMI per connettere uno schermo esterno, due USB 2.0 Type-A ed una USB 3.2 Type-C.

Per il Modern 14, che può contare anche su processori Intel Core di 10a generazione (dall’i3-10110U all’i7-10510U, passando per l’i5-10210U), supportati da GPU Nvidia GeForce con 2 G GB di memoria dedicata (MX330 o GeForce MX350), è disponibile l’ultima generazione AMD, la serie 4.000 (Ryzen 5 4500U o Ryzen 7 4700U) con GPU Radeon integrata. La RAM si spinge sino a 32 GB (di tipo DDR4) laddove, per lo storage, si può optare per l’interfaccia NVMe M.2 o SATA sugli SSD in dotazione.

Tipico laptop moderno, anche il nuovo MSI Modern 14 animato da Windows 10, sotto la tastiera retroilluminata in bianco, non si fa mancare le connettività senza fili, qui rappresentate dal Wi-Fi ac ed il Bluetooth 5.0, oltre a un’autonomia di financo 10 ore, grazie alla batteria a 3 celle, da 52 Wh.