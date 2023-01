IKEA presenta le nuove lampade smart PILSKOTT

Ascolta questo articolo

IKEA ha già da tempo inserito nel suo assortimento, dedicato all’arredamento dallo stile nordico, minimale, e conveniente, prodotti smart tra cui alcune lampade davvero originali, come quella ispirata a Star Wars o quella creata in tandem con Sonos. Proprio in merito al settore dell’illuminazione smart, Ikea ha destinato due nuovi prodotti, da oggi disponibili sia nel Regno Unito che in Europa, Italia compresa (al prezzo di 89,95 euro).

Nello specifico, si tratta delle 2 lampade IKEA PILSKOTT, disegnate dalla designer finlandese Monika Mulder. La prima, in versione “a terra”, ha una fonte luminosa a LED, che consuma 14,5 W e genera una luce sino a 700 lumen, inserita in una struttura a forma di U in alluminio che sembra scivolare ellitticamente nell’aria. Alta 112 cm, lunga 30 cm e larga 12 cm, è dotata di un lungo di cavo di 2 metri, in modo che sia possibile posizionarla anche lontano dalla presa a muro, poggia su una base in cemento, e adotta la plastica ABS per lo sportellino di chiusura e il policarbonato per la protezione dall’abbagliamento.

La variante a sospensione, tenuta collegata al soffitto da due fili, ha una forma sinuosa, larga 4 cm e lunga 97 cm, dovuta alla fonte a LED flessibile, che ricorda un aeroplano tra le nuvole e un fulmine. Consuma 16,5 W ma emana una luminosità sino a 1.100 lumen. In tema di materiali impiegati, c’è sempre il policarbonato per lo schermo anti abbagliamento e l’alluminio per la sua struttura.

Ad accomunare le due lampade smart di IKEa sono diversi elementi. Innanzitutto, in nessuno dei due modelli di lampade PILSKOTT di IKEA si devono cambiare i diodi emettitori di luce, che reggono per 25mila ore di funzionamento, come se per tre anni di fila si tenessero accese queste lampade tutto il giorno, 24 ore, per sette giorni su sette. Inoltre, ci sono varie opzioni per controllarne l’illuminazione da remoto, in ottemperanza appunto alla loro natura di prodotti d’arredamento smart.

Grazie al dimmer wireless, le due lampade IKEA PILSKOTT possono essere controllate mediante l’applicazione IKEA Home, scaricabile dal Play Store di Android o dall’App Store di iOS, o tramite il telecomando TRÅDFRI. Al momento non sembrano esservi altre strade, posto che non sembra esservi ancora la compatibilità col protocollo Matter.