IFA 2022: resumé delle principali novità emerse da parte di TCL

Ad IFA 2022 non si è fatto attendere il brand cinese TCL, con diverse novità, nel settore delle smart tv, dell’audio riproduzione, e della cucina intelligente, con prodotti per tutti i gusti e le esigenze.

Partendo dalla TV, TCL – al grido di “inizia lo spettacolo” – ha mostrato la già nota TV QLED TCL da 98 pollici, altrimenti nota come 98C735, che unisce la miglior qualità dell’immagine del brand cinese, assecondata alla sua diagonale maggiore, con i vantaggi dell’implementazione software di Google TV. In merito alla serie C735, unificata su tutte le diagonali dal 4K e dalla scelta di Google TV, il costruttore assicura i pregi della pregi della tecnologia QLED che, nel rendere al 100% “i colori di Hollywood”, visualizza le immagini come le hanno immaginate i direttori della fotografia e i registi, all’insegna di una vera esperienza cinematografica portata a casa visto che, trovandosi tre metri dalla TV, si dovrebbe avere la sensazione di trovarsi nei posti centrali di un cinema di fronte a uno schermo da 30 metri con campo visivo a 60 gradi.

Nelle serie C935/C835 da 75” le 1.920 zone di controllo a disposizione assicurano, anche in ambienti assai luminosi, un’immagine d’alta qualità, visto che la tecnologia di retroilluminazione a mini LED di cui si avvalgono garantisce una precisa definizione delle immagini, provviste di colori vividi, affiancati da bianchi luminosi e neri brillanti, a tutto vantaggio dei contenuti in HDR (stante il supporto ai relativi formati HDR10, anche Plus, Dolby Vision anche IQ, ed HLG). Secondo l’azienda, saranno proprio le serie C935/C835 da 75” tra quelle che stuzzicheranno di più le esigenze dei gamers, visto il refresh rate che potrà variare sino a 144 Hz e i vantati bassi valori quanto a input lag.

Sul piano delle soundbar, TCL, che già ad Aprile aveva sfidato Sony, Samsung, LG e altri con il modello a 5.1.2 canali C935U, a Berlino ha portato l’inedita e lunga (1050 mm, adatta a TV tra i 43 i 50”) soundbar premium X937U (799 euro), un sistema a 7.1.4 canali con subwoofer wireless, due satelliti posteriori wireless aggiuntivi per una miglior prospettiva sonora in quota surround, predisposta a supportare le tecnologie DTS:X, Dolby Atmos, DTS Play-Fi e RAY-DAN (una tecnologia proprietaria che, con driver angolati e riflettori acustici curvi calibrati, ottiene una grande immersività anche solo con quattro canali di attivazione).

Il modello in questione, secondo quando emerso, vanta 1020 watt come uscita audio massima, e sino a 20 Hz di risposta in frequenza: in più, in ragione dell’AI Sonic Adaption, può essere calibrato a seconda della sua posizione nella stanza, con altri vantaggi assicurati dai preset Film, Giochi, Musica, e Sport, che possono essere scelti dalla companion app TCL Home. Tra le funzioni smart, la soundbar TCL X937U non manca il supporto ad Alexa e Assistant, l’integrazione di Chromecast, il supporto a Spotify Connect e Apple AirPlay, e l’implementazione del Bluetooth 5.3.

Dopo aver ripresentato, a vantaggio del pubblico e del mercato continentale, gli occhiali smart TCL NXTWEAR Wearable Display Glasses, in grado di dar l’impressione a chi li indossa di trovarsi, a4 metri di distanza, di fronte a uno schermo da 140 pollici, il costruttore s’è dedicato agli elettrodomestici.

In quest’ambito, in attesa di maggiori dettagli destinati a emergere tra non molto, il comunicato stampa del marchio cinese ha menzionato robot aspirapolvere, purificatori d’aria, un condizionatore d’aria con tanto di tecnologia brevettata FreshIN, senza dimenticare il consueto assortimento smart di frigoriferi, e anche di lavatrici in classe energetica “A”