Arriva il Italia la smart tv QLED UHD da 98 pollici TCL 98C735

Non sempre i grandi marchi della tecnologia televisiva portano anche in Italia le loro creazioni più estreme. Non è stato così per la cinese TCL che, nelle scorse ore, ha confermato l’arrivo nel Bel Paese (per fine Giugno, al prezzo di 4.999 euro) della TV TCL 98C735 da 98 pollici.

Quest’ultima, con cornici strette su 3 lati, ha due elementi di appoggio ben distanziati tra loro, ed altri accorgimenti di design volti a preservare l’integrità strutturale di un apparecchio televisivo che, in sostanza, monta un immenso pannello LCD (VA) da 98 pollici, risoluto in UltraHD, basato sulla tecnologia di retroilluminazione che impiega il Full LED array e, per migliorare il contrasto e la profondità, il local dimming. Provvista anche del contributo dei Quantum Dots, da cui deriva la tipologia QLED del pannello, la TV TCL 98C735 supporta l’alta gamma dinamica in vari formati (Dolby Vision, HDR10, Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG) e, grazie al processore AiPQ 2.0 Engine (pure adibito all’upscaling), gode di specifiche ottimizzazioni, come la fluidificazione delle immagini in movimento a 120 Hz via Motion Clarity Pro e, in favore dell’HDR, con annessa ottimizzazione di chiari e scuri previa analisi scena per scena, della mappatura dinamica dei toni.

Un’ulteriore conferma della bontà delle immagini deriva dal possesso delle certificazioni IMAX Enhanced e 4K HDR Pro, e dall’indice prestazionale PPI (Picture Performance Index, usato anche da Thomson, JVC, e Philips) pari a 3700. La sezione multimediale si completa con l’audio curato da Onkyo (divisione video e audio ormai gestita da Sharp e VOXX) tramite un sistema a 2.1 canali che, impiegando un woofer da 20W e due speaker downfiring da 15W, ha il necessaire per supportare i formati AC4, Dolby Atmos, DTS-HD, Dolby TrueHD.

In favore dei gamers, è presente il pacchetto Game Master Pro, che offre non solo le connettività più recenti in fatto di Bluetooth 5.2 e Wi-Fi dual band, ma anche un refresh rate di 100-120 Hz, le funzioni 2.1 (ALLM, VRR via HDMI Forum VRR e FreeSync Premium, eARC, UltraHD a 120 Hz, 48 Gbps di banda passante) su due delle quattro porte HDMI, una Game Bar (per passare ai formati panoramici come il 32:9 e ad altre impostazioni di pronto richiamo), la possibilità di visualizzare contatore dei fotogrammi, o attivare la modalità da gioco (tempo di risposta a 6 ms in UHD@120fps o a 15ms in UHD@60fps).

La versatilità della smart TV TCL 98C735 su evince anche dal firmware Smart TV a base Google TV, con supporto al Play Store per le streaming app (qualora non si traggano i contenuti dai decoder per il digitale terrestre e il satellitare, dalla tv interattiva HbbTV 2.0.2, o dallo slot per slot CI+ per le PayTV), ad Assistant (anche senza telecomando, hands free, grazie ai microfoni della TV), ad Alexa (via speaker compatibili), alle videochiamate con Duo (connettendo una webcam), e ai protocolli Miracast, AirPlay 2 e HomeKit.